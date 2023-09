Pablo Martínez: “Fue muy duro, mentalmente tocas fondo”

Renovación, lesión y final sin ascenso en 2023

Son muchos momentos y emociones pero ha sido largo y gracias al trabajo de estos meses puedo decir que ya estoy deseando entrar. Ha sido duro porque no fue fácil, en el momento que sucedió la lesión estaba en mi mejor momento de mi carrera. Y más por la impotencia de no poder ayudar al equipo y lo que sucedió en la final fue un palo gordo que afectó mucho mentalmente.

¿Cómo fueron esos días?

Es una lesión que es física pero el 90% es trabajo mental. Tienes que ser muy fuerte porque te pasan mil cosas por la cabeza: por qué a mí y en ese momento… Tanto porqué. Eso es lo que te mata al principio. Frustración porque no puedes hacer una serie de cosas en Buñol y luego en casa. Tienes que ser fuerte porque si no te vienes por abajo y no hay quien lo remonte. Nunca me había lesionado, nunca me había perdido más de dos semanas.

El inicio del curso 22-23

Con Nafti me costó más, entraba diez minutos y tal, pero con Calleja encontré mi posición. Había mucha alternativa y no es fácil pero cuando supo encajar las piezas sacó mi mejor nivel y creo que lo demostré durante bastante tiempo.





El mazazo en el mejor momento

Era todo muy bonito. Fue muy duro. Uno se cae. En el hospital estaba hundido porque no es una lesión de un mes fuera, son 6 meses que se puede alargar más tiempo. Mentalmente tocas fondo. Empiezas a pensar y darle vueltas y como no tienes una respuesta clara y no le puedes dar una solución te frustra y lo pasas mal.

La ayuda familiar tras su lesión

Mi chica lo ha pasado muy mal porque convives con ella día a día. Mis padres y mi hermano fueron clave en la recuperación. Y con la ayuda del cuerpo técnico y del psicólogo del club que ha estado siempre a mi disposición y me ha ayudado mucho. Ha sido largo. Los primeros días son los peores porque después de la cirugía se pasa muy mal. Es horrible entre dolores y no poder dormir.

Su gran apoyo: su novia

Al final te amarga la lesión, te cambia un poco tu forma de ser y no quieres pagarlo con ellos porque son las personas que más quieres. Ella sabe que lo pasé muy mal y le di mucho la tabarra pero conmigo ha sido un amor y se lo agradezco infinito.

"Tenemos un plantillón y se puede hacer algo bonito"





El regreso al Ciutat de València

Es el momento de más nervios en mi carrera en un campo de fútbol cuando Calleja se me acerca y me dice que salga a calentar. Yo no pensaba que fuera a jugar. Era la primera convocatoria. Había hablado con el entrenador a ver cómo iba. No pensaba en que iba a jugar en la primera convocatoria. Cuando veo toda la gente en pie aplaudiendo y cantando mi nombre creo que va a ser uno de los momentos más especiales de mi carrera. Fue como un chispazo: ‘ya estoy aquí’. Fueron muchas emociones y dices: ‘esto es por mí’. Fue increíble y muy especial.





Su etapa en el Levante UD

Hubo una cesión (al Huesca)… la situación no estaba bien en el club. Fue el año que se desciende. Hubo un intercambio de pareceres que nos hizo un poco dudar. Había sido importante para Paco y Pereira y esa salida fue un poco rara. Pero luego tuvimos conversaciones al acabar esa temporada y me dijeron que contaban conmigo y yo dije que me quería quedar.

La renovación hasta 2026

Quería triunfar en el Levante y se lo transmití a mis agentes. Hubo otras opciones pero yo no quería esperar nada. Quería firmarlo.

El final sin ascenso a Primera

Fue muy cruel. Por un gol no subes directo y luego en la final en el último minuto un penalti un tanto extraño te deja sin ascenso. El mazazo es terrible y si te pilla en la recuperación fue el doble. Mi readaptador me dijo que descansara pero yo no quería. Fue muy cruel pero pensando en la vuelta ese descanso que tuve mi vino bien. A día de hoy nadie tiene una respuesta clara porque con la plantilla que teníamos fue muy cruel el fútbol con nosotros. Me resulta increíble no haberlo conseguido pero nos pusimos demasiada presión y eso no ayudó. Es lo que hemos cambiado.

El verano y el cambio en la plantilla

Se fue gente que demostró mucho nivel y hubo esa incertidumbre de a ver qué va a pasar. Felipe ha hecho un gran trabajo y han formado un plantillón que el otro día se vio en el Ciutat. Se juntan dos factores: la juventud y la veteranía con jugadores como Postigo, Andrés o Vezo. Se ha formado algo dentro del vestuario que se percibe que podemos hacer cosas muy bonitas pero yendo semana a semana. No más allá porque eso es lo que nos lastró la temporada pasada.

La influencia de Javi Calleja

Javi ha sabido sacar mi máximo rendimiento y eso es lo que hace un buen entrenador. Creo que estoy en un proceso ahora de adaptación al grupo y estoy convencido de que lo va a volver a hacer y que sacará mi nivel. Calleja sabe muchísimo de esto y controla todos los aspectos dentro y fuera. Comunica muy bien y transmite la idea clara que tiene. Creo que se está generando eso y creo que puede salir algo muy bonito.