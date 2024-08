Oro olímpico para Mosquera y Diego López

Diego López y Cristhian Mosquera han hecho historia. Esta tarde han conseguido colgarse el oro en los Juegos Olímpicos de París 2024. Ante Francia, la anfitriona, y en el Parque de los Príncipes, escenario de juego del PSG. España no ganaba un Oro en fútbol desde Barcelona 1992 y estos chicos lo han logrado. Pese a que ninguno de los dos jugadores del Valencia CF ha estado citado en el último envite, sí han tenido su cuota de protagonismo a lo largo de la cita olímpica.

Diego López ha participado en cuatro partidos. Disputó 14 minutos ante Uzbekistán en el triunfo por 2-1. 12 minutos jugó ante la República Dominicana, que terminó con victoria por 3-1. En el tercer partido, en el que España cayó derrotado ante Egipto, participó en los 90 minutos, mientras que salió en el tramo final en los cuartos Japón. Ese fue el choque en que se llevó el golpe que le ha privado de volver a participar. Se retiró cojeando y tranquilizó a la afición en redes sociales diciendo que se quedaba en un golpe y no había lesión más allá. No obstante, como avanzamos en COPE, Santi Denia optó por darle descanso ante Marruecos por no estar al 100%. Tampoco ha entrado en la lista ante Francia en la final. El asturiano, ejemplo de sacrificio, ha luchado por estar e intentará estar en plenitud de condiciones para su regreso al Valencia CF la próxima semana, justo unos días antes de recibir al FC Barcelona en Mestalla.

Mosquera, por su parte, llegaba como uno de los reservas de Santi Denia, pero tuvo la oportunidad de participar y demostrar su nivel en el partido ante Egipto. Uno de los mejores centrales de LaLiga la campaña pasada que aspira a dar otro salto esta temporada en el Valencia CF. A principios de verano ya tomó la decisión de continuar en Mestalla, independientemente de los intereses fuertes de clubes europeos. Es uno de los jugadores imprescindibles para Baraja, parte de su columna vertebral, aunque al mismo tiempo constituye uno de los principales atractivos para el mercado. Un mercado impredecible, y más en el Valencia CF de Peter Lim, donde, a 20 días del cierre de mercado, nadie tiene su continuidad asegurada.