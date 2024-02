El órdago de Felipe: “No es mi última bala. Voy a seguir y tengo el entrenador de la 24-25”

El director deportivo del Levante UD, Felipe Miñambres, aseguró este jueves que ya tiene decidido quién le gustaría que fuera el entrenador del equipo valenciano en la temporada 24-25 y que el escogido le encaja tanto en Primera como en Segunda División. “Tengo pensando quien es”, anunció Felipe en la rueda de prensa convocada este jueves para valorar la destitución de Javi Calleja el pasado 19 de febrero y argumentar la decisión de que sea él el entrenador hasta final de curso.



Preguntado por si el entrenador que tiene decidido le valdría tanto en Primera como en Segunda, Miñambres respondió afirmativamente y explicó que la planificación deportiva del curso 24-25 ya está “encaminada”.





Además, Miñambres recalcó que seguirá en el club pase lo que pase hasta junio. “No estoy ante mi última bala, al revés. Seguiré en el Levante. Que yo sé lo que soy en el futuro, o lo que seré, lo tengo muy claro. Aunque se consiga el mayor de los éxitos sé lo que voy a ser la temporada que viene”, explicó.



El director deportivo del Levante UD también aseguró que pese a que asume la responsabilidad que le toca como técnico ha perdido calidad de vida. “Ahora duermo muchísimo menos, me despierto muy pronto y ya no me duermo porque la cabeza empieza a pensar cosas. Ahora me duele la cabeza que nunca me ha dolido. Ahora tengo que dormir siesta pero es lo que toca ahora”, resumió.

