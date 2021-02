Oliva en COPE: “Mi familia me dijo que le meta, que me deje todo como siempre”

Cómo está

“Bien, muy bien. Contento, por suerte. Me llaman ‘Toto’, me lo puso mi abuelo cuando era niño y ahí me quedó. Estoy contento en València, adaptándome estos días. Mejor de lo esperado”.

Vestuario y entrenador

“Muy buen grupo, muy unido. Humilde, que tiran todos para el mismo lado y muy buena gente. Con el míster no hablé mucho con todavía, pero más o menos me imagino lo que quiere de mí”.

Oliva el día de su firma con el Valencia CF

¿Está para jugar el domingo?

“Vengo de jugar 90 minutos el domingo, físicamente estoy bien y para jugar”

Cómo se define como jugador

“Un pivote de entrega, que deja todo en la cancha. Defensivo y también de creación”

Cómo reaccionó su familia a su fichaje por el Valencia CF

“Se pusieron muy contentos. Que me vieron para adelante y que le meta, que me deje todo, como siempre”

Oliva con Cagliari

Llevará el 10

“Sí, yo llegué y quedaban tres números. Llegué el último y me dejaron la 10, habrá que defenderla, como la camiseta. Sí, responsabilidad es jugar en el Valencia y defender los colores”.

Conocía algo del club

“Sí, allá en Uruguay ponían a los equipos grandes y al Valencia lo ponían. Miraba mucho, es un equipo grande”

Opción de compra. ¿Le gustaría seguir?

“Sí, sí, obvio. Pero primero tengo que pensar en hacer las cosas bien y luego eso”.

Oliva con Nacional

Su sueño es seguir en el Valencia CF

“Sí, sí. Mi sueño es jugar bien siempre, no solo esta temporada”.

Sus inicios en Uruguay

“Empecé de chico en un club de barrio. Después fui a Nacional, fiché en inferiores. Jugué dos años pero como era pequeño y no tenía físico para jugar, me fui a Bellavista y estuve un par de años. Volví a Nacional a Tercera, me subieron a Primera y debuté con Nacional. Era delantero de pequeño y fui retrocediendo. En Tercera me hice mediocentro”.

Oliva, Ferro y Cutrone en Paterna

El salto a Europa: Cagliari

“Fue una decisión muy difícil. Pero es el paso que todo jugador uruguayo quiere dar en su carrera y se me dio. Fui a Cagliari, un gran club. No tuve muchas oportunidades pero me adapté muy bien al equipo y ahora estamos aquí en València”.

Comentarios en Twitter. ¿Los escribió usted?

“No yo no manejo twitter”.