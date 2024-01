Las estadísticas en el mundo del baloncesto suelen aportar bastante luz para entender por qué un equipo funciona o no. El Valencia Basket es mucho más competitivo cuando retiene a sus rivales por debajo de los 80 puntos anotados, cuando su defensa se impone y afea a los rivales. Aunque Luis Arbalejo, el director deportivo, dijera el martes de la semana pasada que han cambiado su forma de atacar y que ello les llevaba a recibir más puntos (aspecto que aseguraba no preocuparle), la realidad dice que en los últimos nueve partidos previos a la intervención pública, los taronja siempre habían concedido 80 o más, y sólo habían sido capaces de acumular en ese tramo del calendario dos victorias (88-80 ante el Breogán y 93-88 ante Anadolu Efes, los dos en la Fonteta).

Las siete derrotas (ante el Real Madrid 96-86 y 83-74, contra Zalgiris 79-84, contra Gran Canaria 79-86, contra Panathinaikos 81-82, ante el Bayern 85-84 y contra el Granada 75 a 81) llegaron encajando 85'2 puntos de media. Una sangría para una defensa que durante muchas semanas ahogaba a sus oponentes por debajo de los 79 puntos. De hecho, en los último partidos se venció volviendo a estrechar el aro (84-72 contra el Milán en la Fonteta y 75-85 en Zaragoza). Al Valencia Basket le va defender, porque casi ningún equipo tiene su físico y porque camufla sus debilidades ofensivas.

Álex Mumbrú afronta varios retos en lo que resta de temporadaMiguel Ángel Polo

Pero hay otro dato significativo que la semana pasada Víctor Claver, puso sobre la mesa. "La disciplina y el respeto al trabajo hecho". Sin dar nombres, el valenciano lanzó un mensaje claro sobre algo que se viene detectando todo el curso y que en los momentos complicados de los partidos se exagera. La máxima expresión la vivimos durante el partido del Zalgiris, cuando Semi Ojeleye lanzó un tiro lejano en los últimos instantes que no estaba diseñado ni mandado en el tiempo muerto. "Le han retado, no era lo que estaba marcado", dijo Mumbrú en la rueda de prensa aquella noche en la Fonteta.

Que el Valencia Basket ha contruido una gran plantilla, no hay duda. Que ha reaccionado ante los inconvenientes (lesiones y salida de Hermannsson) con buenas incorporaciones (Jovic, Anderson y Pangos). Pero el equipo daba la sensación, también lo dicen los resultados, que estaba en un bache. Por eso el mensaje de Claver resonó con tanta fuerza. "Entrenar esta bien, pero luego hay que aplicarlo. Si entrenas y luego no tienes disciplina o respeto por el trabajo hecho, no sirve", advirtió el capitán.

El equipo taronja tiene un problema de funcionamiento claro. "Jugaremos mejor, por eso hemos fichado a Jovic y a Pangos", justificó Luis Arbalejo, como si antes de la llegada de Jovic (por la lesión de Hermannsson) y de Pangos (por la salida del islandés) no fuera posible. Recordemos que Chris Jones, estrella del equipo, es base y se ha querido variar su rol a mitad temporada, para que tenga menos la pelota, para involucrar a más jugadores y tener un ataque más coral.

COPE ha repasado las estadísticas del +/- de los jugadores taronja, como evoluciona el marcador con ellos en pista, y llama la atención cómo le cuesta a la columna vertebral del equipo, que juega más minutos y de mayor trascendecia, tener al equipo por delante en el marcador, no sólo hacer números para su registros personales. Las tres grandes estrellas del equipo son Chris Jones, Semi Ojeleye y Brando Davies. Sumamos a este elenco a Jared Harper , a Stefan Jovic y a Damien Inglis. Pangos sólo lleva cinco partidos, aunque siendo base también lo iremos calibrando a lo largo de las próximas semanas.

A Chris Jones, el mayor talento taronja, le cuesta hacer funcionar al equipoMiguel Ángel Polo

Resulta curioso ver que Chris Jones ha jugado en ACB 19 partidos y en siete, con él en pista, el equipo ha encajado más que ha anotado. En Euroliga, 9 en negativo de 20 disputados. Sumando +/- del norteamericano de todos sus partidos europeos lanza un preocupante balance de -28, con un -19 en Vitoria y un +16 ante Alba como picos.

En ACB, donde el nivel es más bajo, Jones acumula un +45, con un -24 ante Gran Canaria y un +21 una semana después ante Breogán como picos. En medio, en Europa, Chris hizo -4 ante Zalgiris y -14 en el Wizink. Un global de -21, para una semana saldada con tres derrotas en cuatro partidos. Afortunadamente, el siguiente ciclo, con Jovic lesionado y Pangos flojo, Milán (+14) y Zaragoza (+6) compensó y se notó, porque fueron partidos en los que dio la impresión de ejercer más de constructor-ejecutor que sólo de ejecutor. Jugar para el equipo. Pero no deja de ser un dato importante que Jones acumula en ACB un +45 y en Euroliga un -28.Con tu jugador estrella en pista, te cuesta estar en positivo, te cuesta involucrar al equipo para que funcione de forma coral. No és el único caso.

Stefan jovic ejecuta su papel de base en la Euroliga con gran aciertoMiguel Ángel Polo

Stefan Jovic. En ACB ha jugado 15 partidos y acumula un +/- negativo (-4). Casi la mitad de sus participaciones no ha conseguido que durante sus minutos en pista el equipo supere al rival (7). En Euroliga el cambio es radical. El serbio tiene un +109, un +6 de media en sus 18 encuentros y sólo 5 partidos en negativo. El balcánico es el mejor generador del equipo, pero, por ejemplo, en la prórroga en el Wizink o en el último tiro ante Panathinaikos, no estuvo en pista.

Jared Harper, un anotador de rachas, que ha sumado 11 partidos en +/- negativoMiguel Ángel Polo

Por completar el repaso a los pequeños, Jared Harper, un jugador de rachas per que asume muchos tiros y mucho balón. El escolta de Georgia (Estados Unidos) ha disputado 9 partidos en ACB y suma un +24, una media de +2'4, y ha tenido balance negativo en tres encuentros. En Europa, +10 global, una media de +0'6 en cada uno de los 15 duelos, habiendo rendido en negativo en 8 de ellos, más de la mitad.

Brandon Davies, la gran referencia interior de Valencia Basket, ilumina mejor el camino en ACBMiguel Ángel Polo

Vayamos con los interiores estrella. Brandon Davies es la referencia, el jugador con más talento y ascendencia. En ACB, su +72 acumulado en 18 jornadas, con una media de +4, le hacen liderar al equipo en este apartado de +/-. En Euroliga, alguien tan vital como él, sólo completa un sumatorio de +11 en 22 partidos, una media de +0'5. Es decir, en sus 22 minutos por encuentro en pista, tiene una influencia menor de la aparentada. de hecho, en 10 enfrentamientos, su presencia acabó en negativo.

Damien inglis, un guerrero que en la Euroliga está sufriendo para reflejar su pelea en númerosMiguel Ángel Polo

El otro pivot que más minutos juega es Damien Inglis. En el campeonato doméstico, el francés redondea un +38 en las 19 jornadas en las que ha participado, para una media de +2. Pero en Europa arroja un -1 total después de 21 participaciones, esto supone que con él en pista, en los 412 minutos disputados, el Valencia Basket está en negativo. Obviamente, el fornido ala pivot es un jugador básico, que ayuda en muchos intangibles, pero llama la atención y debería ponerse el foco en el funcionamiento coral del grupo.

Semi Ojeleye refrenda con números su consideración de jugador estrellaMiguel Ángel Polo

Finalizamos con el repaso al rendimiento de la gran estrella del equipo, Semi Ojeleye. El norteamericano demuestra su condición con números. Entre su +57 en 15 encuentros ACB y su +56 en 15 de Euroliga, és el que mejor balance aporta al equipo. 113 total. Ninguna estrella de la plantilla alcanza esas cifras. Harper (+34), Jones (+17), Inglis (+37), Jovic (+105) y Davies (+83) están por debajo, sólo Jovic está cerca, algo que también radiografía la forma de jugar de cada uno y su influencia en los demás.

Aquí es donde debe incidir Álex Mumbrú, en conseguir que los jugadores con más galones involucren a los demás, ayuden más al equipo a jugar de forma grupal. Esta última semana, después de tres derrotas consecutivas y cuatro días de tregua de partidos para entrenar, el equipo venció a Milán y a Zaragoza. Dando sensación de repartir mejor el balón (apariciones de Reuvers, López-Arostegui o Pradilla) y con sus estrellas rindiendo para el equipo, +51 global con ellos en pista ante los italianos y +45 ante los maños, un total de +96. No es casualidad. El equipo es más equipo y más ganador.

Estos seis jugadores (Harper, Jones, Jovic, Inglis, Davies y Ojeleye) que hemos considerado con un mayor status para el entrenador, han conseguido en ACB sólo en tres jornadas producir e influir todos en positivo (Obradoiro, Zunder y Zaragoza). Tres triunfos. En Euroliga, siete veces han conseguido estos jugadores que su presencia en pista en un mismo partido siempre haya mantenido al equipo en positivo Fenerbahce, Alba, Asvel, Olympiakos, Virtus, Anadolu EFES y Milán). Siete victorias. Rendimiento e influencia. Grandes jugadores que no siempre empujan en la dirección que más ayuda al colectivo.

Valencia Basket afronta un tramo de calendario decisivo, con dos citas muy exigentes a domicilio. Viernes, Vitoria en Euroliga. Domingo, Unicaja en la Fonteta. Defensa y estrellas al servicio del equipo.