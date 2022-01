El nuevo jefe taronja quiere que Peñarroya siga mucho años

Con sólo 34 años y después de haber sido jugador, entrenador de baloncesto y hasta periodista, Enric Carbonell ya lleva unas semanas sentado en la silla del director general de Valencia Basket. Hoy ha sido presentado en sociedad, sobre el parqué de la pista central de L'Alqueria.

Con aspecto resuelto y ánimo por mostrar cercanía ha respondido a todas las cuestiones que se le han planteado.

Objetivos que se marca en esta etapa

Debemos estar siempre entre los mejores, luchar por los tres títulos que están en juego tanto en el masculino, como en el femenino y volver a llenar. La ilusión es clave y que la familia taronja vuelva a estar unida. No podemos buscar excusas.

Enric Carbonell, junto a Vicente Solá y Paco Raga



Fichajes temporeros

Hay que analizar cada situación concreta y el contexto. El chip debe ser: ¿tenemos a alguien en L'Alqueria que nos pueda ayudar a esto? Y el mercado no es la panacea, no por salir a fichar vamos a encontrar a alguien que reúna todas las condiciones que buscamos.

Futuro Arena

El Arena va a ser un cambio espectacular, va a ser una palanca, un impulso. Nuestro trabajo es estar preparados para cuando esto suceda. Podremos doblar los abonados y ofrecer un servicio mucho mayor del que nos permite la Fonteta.

¿Qué tipo de director general va a ser?

Estamos en un deporte de equipo y considero así la dirección general. Tenemos muy buenos profesionales en Valencia Basket, hay gente muy capacitada y al final hay que darles el liderazgo, escuchándoles y confiando en ellos.

"Ahora comparto mucho tiempo con Juan Roig y lo veo muy ilusionado con lo que tenemos por delante"

Situación actual de los primeros equipos

Estamos muy contentos. La situación no es fácil. Nuestros entrenadores se están adaptando a lo que hay y estamos muy ilusionados con el final de temporada.

Cómo ve a Juan Roig

Una de las suertes de este proceso es que comparto mucho tiempo con él y efectivamente está ilusionado, con muchísimas ganas de lo que tenemos por delante. Muestra de ello es el esfuerzo que tanto él como Hortensia Herrero están haciendo. El año pasado invirtieron 19 millones de euros

Carbonell es el nuevo director general taronja



Fichajes diferenciales

Hemos de encontrar el equilibrio y buscar jugadores de fuera que aquí no tenemos. Allen o Gullich nos dan mucho y están comprometidas con el club.

Próximos pasos

No podremos ir a llenar el Arena si antes no recuperamos la Fonteta. Yo no quiero ninguna medalla y el tema de los aficionados es clave.

Joan Peñarroya

La política de renovar año a año ha coincidido con la mejor época de resultados para el club y también tenemos ejemplos de continuidad. No tenemos que tener miedo a cuestionarnos, a repensarnos para ver si es lo mejor para el club. Respecto a Joan estamos muy contentos con su trabajo y muy ilusionados y ojalá pueda estar con nosotros muchos años.