Nico ya es oficial y mañana podrá debutar en Mestalla

Ya es oficial, después de cuatro días de espera y pendientes de la nueva incorporación a las filas valencianistas, Nico González llega cedido una temporada al Valencia CF. El equipo de Xavi Hernández se queda sin el canterano que probará suerte en el cuadro de Gattuso. Antes, el Barça ha querido hacer oficial su renovación hasta 2026, motivo por el que se ha retrasado la oficialidad de su cesión.

El joven futbolista se despidió el miércoles por la tarde y abandonó la Ciudad Deportiva Joan Gamper para tres horas más tarde, llegar a València donde le esperaban la cúpula directiva del club con Sean Bai, Teo Swee Lai y Joey Lim. El micrófono de la CADENA COPE, pudo captar sus primeras palabras a la llegada a la ciudad. El jugador espera tener minutos y viene “con mucha ilusión y ganas”.

Ya ha realizado dos sesiones de entrenamiento con el equipo a las ordenes del técnico italiano Ayer en el Estadio de Mestalla y hoy en las instalaciones de la Ciudad Deportiva de Paterna. El gallego reforzará el centro del campo y podrá disfrutar mañana de sus primeros minutos como valencianista en el estreno liguero ante el Girona. Ha congeniado enseguida con sus compañeros, un vestuario joven, ahora mismo, el más joven de LaLiga y donde Nico encaja perfectamente.

Gattuso quiere que Nico sea protagonista en su equipoCOPE





El futbolista aterriza en València después de haber disputado 27 partidos de La Liga, cuatro de Champions y tres de Europa League con el primer equipo del FC Barcelona. Durante su formación en La Masia, a la que llegó con once años, ha ido siempre un paso por delante de su edad, al igual que en los estudios, donde completó el Selectivo un año antes de lo que corresponde por edad.

Se espera mucho del jugador en este arranque de Liga y que tenga un gran protagonismo en el vestuario valencianista. 8.500 aficionados estuvieron pendientes en el entrenamiento a puerta abierta en Mestalla de la figura del jugador. El nombre de Nico ya salió hace unos meses como nueva incorporación a la entidad che pero ha sido a lo largo de esta semana cuando se ha acelerado para cerrar la cesión. Llega en la opción de cesión sin opción de compra y en la que el club pagará 1.5 millones brutos por su pase.

El gallego participó ayer de la sesión en Mestalla ante los aficionados chéVCF





Nico ha realizado sus primeras declaraciones tras el anuncio oficial de su cesión, en los medios del club:

Seguir creciendo

Es una oportunidad muy importante para mí. Creo que puedo aportar mucho a este Club, que es un Club histórico y muy importante.

Lugar idóneo

Lo que busco yéndome cedido es una oportunidad para demostrar lo que creo que puedo demostrar, el nivel que tengo. Creo que este Club es el perfecto para hacerlo.

Año especial en Mestalla

Me he enterado hace poco que es el centenario de Mestalla. Me he fijado en el escudo. Es muy bonito formar parte de algo tan importante, de un año tan importante para el Valencia CF y para toda la afición. Me hace mucha ilusión.

Contacto con Gattuso

He podido hablar con él desde que empezó a hablarse del tema de la cesión. Fue clave para que decidiese venir sin ninguna duda aquí.

Diferente a su padre

Mi padre ha sido una leyenda, pero jugaba más arriba. Yo, en cambio, he jugado siempre más atrás, más de pivote y muchos partidos la temporada pasada de interior. Diría que soy un poco más defensivo y más de creación de juego.

Listo para la acción

Llevo 5 semanas entrenando y estoy preparado. Llevo toda la pretemporada preparándome para empezar LaLiga.

Convencido

Espero que este año sea muy especial para todos y estoy seguro de que irá muy bien y conseguiremos los objetivos. AMUNT Valencia!