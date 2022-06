Nafti: "Para mí todo es ilusión, no vengo contaminado por la temporada anterior"

Su llegada al Levante UD

Es una alegría tremenda y una responsabilidad también muy grande poder llegar un club tan histórico como el Levante UD. Después de la última jornada de Liga mi entorno profesional me transmite que el club y Felipe Miñambres estaban interesados en tener una reunión conmigo y al día siguiente, en Madrid, se produce con Felipe una primera toma de contacto durante un un par de horas. A los tres o cuatro días Felipe quiere que conozca personalmente al presidente. Y después de la segunda reunión Felipe traslada a mi entorno que me quiere a mí, así que ha ido todo bastante rápido, aunque ellos no tenían prisa y se iban a reunir con otros entrenadores.

¿Cómo fueron esas reuniones de trabajo con Felipe?

Me imagino que como cualquier reunión de trabajo porque bastante sencilla. Es verdad que había visto muchos partidos del Leganés porque cada vez que hablamos de una situación durante un partido muchas veces él la sabía y lo anticipaba, seguramente porque me seguía desde toda la temporada. Pregunta cómo trabajamos el día a día, la planificación de la semana, por el cuerpo técnico, la gestión de grupo y si hay un feeling, que es muy importante, sobre todo para mí. Soy una persona que piensa más con el corazón que con la cabeza, muchas veces.

¿Llegó a temer que no era el elegido?

Él ha sido transparente desde el principio, él me ha dicho: 'Mira Mehdi, yo me voy a reunir con otros entrenadores y tomaré mi decisión cuando sea el momento. Yo tampoco me he quedado con los brazos cruzados desde el momento que decidimos no seguir en Leganés. Yo he tenido otras reuniones pero es el Levante, vale la pena arriesgar y esperar.

¿Cómo le ha recibido el entorno?

Con mucho cariño por parte de los empleados del club. La gente está deseando ayudarme a mí y a mi cuerpo técnico. Ten en cuenta que yo vengo con un aire distinto. Yo no vengo contaminado por la temporada anterior. Yo no he sufrido ese descenso. Para mí es todo ilusión, todo son cosas positivas, para mí es la botella llena pero también me pongo en la piel del aficionado, del club y del presidente, que vienen de sufrir un descenso pero eso no me corresponde a mí y entonces yo voy a intentar transmitir todas esas ondas positivas y esa frescura con la que vengo.

Nafti, flanqueado por Miñambres y Catalán en su presentación





¿Cómo es el Nafti entrenador?

Creo mucho en lo que hago y en los futbolistas. El futbolista para mí es lo más importante dentro del organigrama de un club. Me gusta que se sientan con confianza, que se sientan queridos. A nivel de juego que sea agresivo, ordenador e intenso. Y que el aficionado se identifique. Me gusta transmitir, que me transmita a mí, a la grada. Tener un equipo rocoso y alegre a la vez. Éso es lo que me gustaría ver este año. Me gusta proteger a mi gente, a mi escudo, a mi familia y a mí no me pesa llevar el chaleco antibalas.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

¿Ha hablado ya con los jugadores?

Vamos a esperar unos días. Intentaré hablar por teléfono con algún futbolista, pero prefiero el cara a cara. Me gustaría saber qué quieren hacer, si quieren estar o no, pero les voy a exigir como mínimo que tengan la misma ilusión que yo.

¿Cuenta con Jorge De frutos?

Es un grandísimo futbolista. Entiendo la necesidad económica del club, entiendo que algún jugador no querrá jugar en Segunda... Vamos a ver qué pasa. Obvio que me gustaría quedarme con De Frutos pero lo entiendo y todo esto lo tenemos encima de la mesa. Lo único que puedo contestar es que vamos a hacer todo lo posible para hacer una plantilla competitiva desde la primera jornada.

¿Cuántos fichajes necesita?

Vamos a hacer, obviamente. Falta gente por fuera, extremos, a ver el tema de la portería y el punta. Tenemos muchos nombres encima de la mesa. Estamos mirando cada situación, los chicos que se quieren quedar o machar y hay trabajo por delante. Es mi primera experiencia a nivel profesional en la que podré construir mi casa desde el principio. En Lugo y Leganés llegamos sobre la marcha, en una situación complicada y en un proceso de apagar fuegos. Ahora tenemos algo de tiempo. Y eso es muy ilusionante. Vamos a intentar pasar mucho tiempo juntos, vamos a intentar construir esa unión y esa familia y necesitamos construir eso desde la pretemporada.