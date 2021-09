Mustafi cierra el mercado en el Levante UD

La opción de Shkodran Mustafi llevaba encima de la mesa del presidente del Levante UD, Quico Catalán, desde el pasado mes de julio, pero hasta ahora, con el mercado ya cerrado y tres jornadas disputadas en las que el equipo no ha ganado, no ha sido cuando se ha decidido a cerrar la operación. El exvalencianista estuvo a punto de firmar por el Torino la pasada semana, pero su intención siempre había sido regresar a LaLiga y, especialmente, a València. Con la ficha libre que dejó el Levante UD al no inscribir a Hernani, Mustafi firma para las dos próximas temporadas y una opcional. A sus 29 años, Mustafi, representado ahora por la agencia ICM STELLAR, busca encontrar en el club granota su mejor nivel y aportar la experiencia necesaria a una zaga que se ha mostrado muy irregular en las últimas temporadas.

La llegada del central, sin embargo, tiene un pero. Paco López, que por activa y por pasiva había dicho que no quería contar con una plantilla amplia, tendrá 27 jugadores. Los 25 con ficha del primer equipo y Cárdenas y Cantero. Su llegada también provocará que el entrenador valenciano tenga que dejar a tres centrales fuera del once inicial cada semana. Y es precisamente esa gestión del vestuario, con muchos futbolistas cada domingo sin jugar y ni siquiera entrar en la convocatoria, lo que preocupa en el Levante UD. De momento, Postigo está lesionado, Duarte está concentrado con Costa Rica (llegará muy justo para el siguiente partido) y Rober Pier y Vezo son los dos centrales que jugarían ante el Rayo Vallecano el sábado 11 de septiembre en el Ciutat de València.