Murthy viaja a Singapur: le espera Lim

Ya hay fecha para el encuentro. Tal y como ha desvelado el periodista Carlos Bosch y ha podido confirmar la Cadena COPE, Anil Murthy viajará el próximo sábado a Singapur. Allí le espera Peter Lim, con mucho que decidir y por hacer en torno al Valencia CF. Con la planificación deportiva de la temporada 2022-2023 sobre la mesa y con la crispación del valencianismo en aumento por los audios desvelados por el diario Superdeporte, la imagen de Mestalla vacío y la afición manifestándose en la Avenida de Suecia dando la vuelta al mundo como telón de fondo. La versión oficial del club en València es, que este viaje estaba planificado desde hace tres semanas y que sólo un problema con los vuelos lo ha retrasado. Por tanto, habrá que esperar a las conclusiones del encuentro para saber si el movimiento social también acarrea consecuencias más allá de lo meramente deportivo.

Manifestación junto a Mestalla



Le toca mover ficha a Peter Lim. El máximo accionista del club tiene que decidir sobre los muchos problemas que acumula en la entidad. Por tercera temporada consecutiva, el Valencia CF no disputará competición europea, algo que no sucedía desde hace más de tres décadas. Además, el magnate singapurense tendrá que decidir qué hacer sobre la continuidad o no del entrenador. El próximo viernes se cumplirá un año de la llegada de José Bordalás al banquillo. Noveno clasificado en Liga y finalista de la Copa del Rey, es el balance del técnico alicantino en su primera campaña como valencianista. Al margen de los números y tal y como venimos informando en COPE desde hace varias semanas, la relación entre las partes se ha agrietado. Como ya sucedió con entrenadores anteriores, las declaraciones de Bordalás (a raíz del mercado de invierno) comenzaron a distanciarles y tampoco gustó que el equipo se dejara llevar en el tramo final del campeonato doméstico.

Día de la presentación de Bordalás



Por su parte, el pensamiento de Bordalás hacia la gestión deportiva (y sus gestores) es público y notorio. El técnico alicantino ha manifestado en varias ocasiones que a la plantilla no le daba para pensar en cotas mayores. Habló de falta de oficio, plantilla joven, reclamó un mediocentro que nunca llegó e incluso sentenció: “el que no lo quiera ver está ciego”. La tensión entre las partes es evidente y, a pesar de tener contrato en vigor (una temporada fija más otra opcional), su futuro está más que nunca en el aire.

Soler y Gayà se abrazan



Las renovaciones de los capitanes también están en el alambre. El Valencia CF tiene que vender este verano, en palabras del propio Bordalás, por valor de entre “65 y 70 millones de euros”. Y claro, todas las miradas apuntan a los mejores jugadores. Carlos Soler y José Luis Gayà, terminan contrato en 2023 y no se habla con sus agentes sobre la renovación desde enero y febrero respectivamente. En caso de venta, el ingreso en las arcas del club sería neto y el aficionado teme cada vez con más fuerza que su salida esté cerca. Más si cabe, por ejemplo, tras la imagen de Murthy y Joey Lim en Barcelona reunidos con Laporta. La venta de Guedes se da por hecha a falta de conocer su destino. Y nombres como Cillessen, Maxi Gómez o Diakhaby ocupan la casilla de salida.

Obras paralizadas desde hace 13 años



Hasta que no se produzcan salidas, no se pensará en incorporar jugadores. El Valencia CF va encaminado una temporada más, a un proyecto de mínimos, con un coste de plantilla aproximado a los 70 millones de euros.

Y por si todo esto no fuera suficiente, el enfrentamiento con toda la clase política con los dirigentes ches es más que evidente en un momento álgido de la negociación por la reanudación de las obras del futuro estadio.