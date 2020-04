Murthy tensa la cuerda con los capitanes

El presidente del Valencia CF se ha vuelto a pronunciar. Lo ha hecho en el extranjero, como viene siendo habitual, en ese intento por seguir ‘expandiendo’ la marca del club lejos de nuestras fronteras. Anil Murthy ha concendido una pequeña entrevista telefónica al diario The New York Times, donde ha analizado varios temas de actualidad en la entidad de Mestalla.

Preguntado el máximo dirigente de la entidad por la crisis del coronavirus, Murthy se presenta como un visionario por las medidas tomadas en el club para combatir la pandemia, bastante antes de que se decretara el estado de alarma. "Lim me llamó y me dijo: "tomad todas las medidas de protección que podáis. Va (el coronavirus) hacia vosotros".

En esa misma entrevista, el presidente del Valencia CF reconoce que el partido de Champions frente al BC Atalanta en Milán, fue una “bomba biológica” y una auténtica barbaridad, visto con perspectiva. "No hay dudas de que fue una bomba biológica, pero eso visto con perspectiva. Con la infección en aumento, tener a 30 ó 40 mil personas en el estadio era una bomba de relojería. No podemos escondernos", dijo Murthy, a lo que añadió: "intenta comprar ahora una mascarilla, es imposible".

"No estamos vendiéndoles tonterías para bajarles el salario aprovechando la situación a los jugadores", dice Murthy

Una de cal y otra de arena. Reconoce los pecados de jugar con público en San Siro y por otro lado presume de haber tomado medidas en España antes que nadie. Lo que no dice, es que para el partido de vuelta, el propio Valencia CF envió un escrito a Sanidad pidiendo que se jugara el encuentro con público en Mestalla (45.000 espectadores), acompañando la petición de un escrito donde garantizaba la seguridad de los aficionados.

Anil Murthy le entrega un trofeo a Dani Parejo

También habla del presente. De la negociación abierta con la primera plantilla para que ésta se reduzca el salario. Aquí, la situación, sigue tensa. Tal y como desvelamos el pasado lunes en Deportes COPE Valencia, los jugadores enviaron una propuesta al presidente con lo que sería para ellos la reducción salarial contemplando varios escenarios. Algo que parece, por las declaraciones de Murthy, no ha gustado al presidente. "No estamos vendiéndoles tonterías (a los jugadores) para bajarles el salario aprovechando la situación. La situación no debe ser un club contra futbolistas, estamos tratando de explicar a los jugadores que los recortes no son un sinsentido ni para que nosotros saquemos ventaja de ello", sentencia en The New York Times.

Es tal la tensión en la negociación entre ambas partes que Anil Murthy le ha facilitado a los cinco capitanes del vestuario el libro de cuentas para que sean conocedores de la situación a la que se enfrenta económicamente el Valencia CF.