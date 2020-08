Murthy-Gracia: Objetivo central y mediocentro

Tras la vorágine de la semana pasada con las salidas de Parejo y Coquelin al Villarreal, el mercado valencianista parece haberse tomado un pequeño respiro. Pero hay que acelerar porque hay mucho trabajo por hacer y el club necesita ingresos en las salidas de jugadores, para poder abordar los fichajes que necesita en su plantilla. Por eso Anil Murthy y Javi Gracia se han sentado esta mañana, cumplida semana y media de pretemporada, para tomar decisiones entorno a la confección de la plantilla.



Los objetivos en el mercado son claros a día de hoy. Un central y un mediocentro. Evidentemente, no es casualidad. Garay dejó vacante el eje de la zaga y el Valencia necesita un jugador con jerarquía que lidere el centro de la defensa. Las salidas de Coquelin y Parejo han dejado huérfano el mediocampo. Urge un futbolista que lleve la manija del equipo, un jugador con galones para el medio del campo. Esas son, ahora mismo, las dos prioridades en la hoja de ruta que han diseñado técnico y presidente tras la reunión de esta mañana en la Ciudad Deportiva.

Uno de los centrales en la agenda y vinculado desde hace tiempo al Valencia, es el portugués, Diogo Leite del Oporto. El club asume que no puede pagar ahora mismo un traspaso elevado. Es un jugador que gusta y con gran proyección, pero por tema económico y rendimiento deportivo inmediato, son conscientes de que no es el momento. Aún así, la última palabra, como en todo, la tiene Peter Lim, al que tratan de convencer. Mangala es otra de las fichas altas de las que quieren desprenderse.

Paulista debe decidir si quiere renovar

A partir de ahí, las salidas irán marcando las necesidades, con el condicionante de la estrechez económica que tiene el club y que obliga a reducir el coste de plantilla casi a la mitad de la temporada pasada, entorno a los 80-90 millones de euros. Eso obliga a Gracia a tener que echar mano de los activos con los que cuenta, y por ahí, la vía de los cedidos, Jason, Lato, Racic…..El preparador navarro tiene claro que contará con una plantilla de 22 futbolistas que completarán con jugadores del filial. Esquerdo, Guillamón…entrarían dentro de los 22.

En este sentido, están activadas también las renovaciones de hombres importantes tal y como venimos desde el mes de abril en Deportes COPE Valencia.

Gabriel Paulista tiene la oferta de renovación encima de la mesa. El central brasileño debe responder sobre ella pero el club tiene claro que no negociará las condiciones y tiene tomada una decisión al respecto. O acepta la oferta presentada y renueva, o tendrá que buscar equipo. Su salario es alto y termina contrato en 2022. Como ya anunció el propio Murthy en su carta al valencianismo, “tendrán que salir los jugadores con dos años o menos de contrato y con salarios altos”. El club quiere evitar llegar a situaciones como la de Ferran Torres, donde el futbolista llegue a su último año y tenga el poder de decisión sobre su futuro. Es el club quien quiere manejar los tiempos de las operaciones para evitar “fugas” a coste cero o por debajo de su precio de mercado. Paulista sabe del interés del Villarreal y, aunque su voluntad es la de seguir en el Valencia, la inestabilidad del club, añadiendo el último capítulo de los pagarés, hacen que el brasileño quiera reflexionar bien sobre su futuro

valencianista.

Gayà es la piedra angular del proyecto

Gayá tiene también la propuesta de renovación por parte del club. Hablaron con el jugador en el mes de mayo y ahora se han retomado las

conversaciones. No hay prisa por parte del jugador. El de Pedreguer ha demostrado con creces su voluntad de seguir en el Valencia. Eso no ha variado, pero la situación es distinta y hay que tenerlo todo muy claro y muy atado. El lateral ha asumido los galones de capitán tras la marcha de Parejo.

Lleva la voz cantante en las negociaciones con el club en el asunto de los pagarés, así que, conoce bien cual es la situación económica a día de hoy. En este escenario, el entorno del futbolista transmite calma. No hay prisa y no será una negociación de hoy para mañana. El club que le ha otorgado el brazalete y deberá ponerlo también en su sitio económicamente dentro del vestuario, o lo que es lo mismo, ser el mejor pagado de la plantilla. La negociación está ahora mismo en pausa y, a pesar de la predisposición del jugador, no hay prisa en acometer este asunto. El techo salarial del vestuario rondará entorno a la ficha de Carlos Soler, 2’5 millones, con la excepción de Gayá con el que habrá que

negociar y situarlo en lo más alto, atendiendo a su posición de importancia en el equipo y su rendimiento deportivo.

Tal y como avanzó Deportes COPE Valencia el pasado 14 de julio publicando la lista negra del vestuario, Cillessen está en la rampa de salida. Se busca portería para el holandés que no ha acabado de adaptarse al equipo y sobre todo, tiene una ficha alta para el listón que quiere colocar el club en el límite salarial. En este sentido, lo que si ha avanzado la dirección deportiva, es en el recambio. El Valencia ha hablado con Pepe Reina pero sujeto, a la salida de Jasper Cillessen. El guardameta cordobés tiene ofertas importantes de Italia y

no está dispuesto a esperar eternamente a que el Valencia pueda dar salida al meta holandés.

También se tiene muy avanzado el fichaje de un delantero, pero su llegada está pendiente de la salida de Gameiro o Rodrigo. El francés no tiene ofertas a día de hoy y es un “problema” su alta ficha. En el caso de Rodrigo, el club es consciente de lo que ha ocurrido en los tres veranos anteriores, y esperan que el mercado avance ya que consideran que el internacional es un jugador “apetecible” para muchos clubes. Si hay una oferta interesante, Rodrigo saldrá. La decisión está tomada desde hace tiempo en el club.

Así que, mucho trabajo por delante, lo que si está claro es la satisfacción que existe entre los mandatarios de la elección de Javi Gracia como técnico. En poco menos de un mes ha dejado muestras más que evidentes de su capacidad de trabajo y de su personalidad al frente de un vestuario. Lo mismo ocurre con Miguel Ángel Corona, cuyo trabajo silencioso y en segundo plano, no pasa desapercibido para Meriton y está aportando mucho a la confección de la plantilla, incluido el departamento medico que como desvelamos ayer en Deportes COPE Valencia, suma como médico del primer equipo al doctor Antonio Fernández Castilla sustituyendo al doctor Pascual Casañ.