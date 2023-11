Mumbrú: "Necesitábamos volver a la Fonteta y la queremos llena contra Baskonia"

El Valencia Basket jugó su último partido en la Fonteta el pasado 14 de noviembre ante el Real Madrid. Mañana, dos semanas y cuatro después, los taronja regresan a casa, ante Baskonia, con la necesidad de reencontrarse con la victoria en Euroliga, donde acumulan cuatro derrotas seguidas. El técnico ha recalcado la importancia de ser local para cambiar la dinámica.

¿Ve importante volver a la Fonteta y que la afición llene el pabellón mañana?

Cuando en la Euroliga encadenas derrotas cuesta recuperar una buena dinámica y más cuando juegas fuera. No me preocupa, pero tenía ganas de volver a València. Necesitamos volver a la Fonteta, cambia la dinámica por jugar con nuestra gente y es importante que esté llena y que nos apoye. Seguro que lo estará, pero si hay que volver a incentivarles, lo digo aquí.

Ante Baskonia en Liga ACB no estuvo Howard, mañana sí que estará. ¿Cambia mucho su presencia?

Que esté Howard cambia cosas porque es un referente para ellos en ataque. El otro día no estuvo y nosotros tampoco teníamos a Harper. Howard, está claro que puede cambiar un partido e intentaremos estar bien en defensa. Jared está cada vez mejor y a ver si podemos acabar de meterlo. Y Baskonia está en una dinámica bastante positiva desde el cambio de entrenador, acumulando muchas victorias y recuperando a gente que tenía lesionada. Tendremos que estar concentrados y con un plus de intensidad que nos faltó en el partido de allí.

En Palencia se reinvicaron jugadores que están teniendo problemas para dar su mejor versión. Es una gran noticia para poder tener el equipo largo del que habla siempre, ¿no?

Kassius Robertson, Josep Puerto o Nate Reuvers son jugadores importantes, claro que es importante que cogieran confianza, algo que es difícil cuando estás perdiendo fuera en la Euroliga. Hubo gente que dio un paso adelante, se les vio más sueltos. Hay jugadores que tardan más en madurar que otros, no siempre se llega y se besa el santo. Hay quien necesita más tiempo de adaptación.

¿Cómo están Martin Hermannsson y Stefan Jovic?

Martin está empezando ahora a entrenar con nosotros, lleva dos sesiones, está en la fase ultimísima de la recuperación pero le falta algo de cardio y más nivel. Si tuviéramos que meterle, aún no está al nivel, creo que Guillem Ferrando aún está a un nivel más alto y vamos a esperar a ver cómo evoluciona estos días. Todos tenemos ilusión de ver a Martin, pero aún llega un segundo tarde a todas las acciones. Veremos estos días, si le metemos. Y Stefan, como Martin, está también en la fase última, pero aún no entrena con el equipo y casi seguro no estará contra Baskonia.

Chris Jones busca su mejor versión como líder

Antes que el técnico, ha comparecido uno de los jugadores capitales del Valencia Basket, Chris Jones. El base cree que la vuelta de Jovic y Hermannsson le ayudará a estar más descansado. "Seguro que voy a estar más fresco. La vuelta de los otros bases me quita algo de presión. Estoy aquí para ganar partidos, me gusta jugar esas situaciones y noto que tengo la confianza del entrenador pero está bien que no dependa solo de mí. Respecto a la pasada temporada he mejorado mi manera de ejercer liderazgo dentro y fuera de la pista. Ahora intento ayudar a los nuevos a encajar y la química es buena ", ha explicado en una rueda de prensa.

Respecto al encuentro de este viernes en la Euroliga ante el Baskonia ha dicho que tienen "muchas ganas" de regresar a la Fonteta tras la serie de derrotas que acumulan en competición. "Hemos tenido un par de días para recuperarnos y espero que podamos salir con energía y jugar duro, algo que necesitaremos ante un rival que sí lo hace, y poder así llevarnos el partido. No me sorprende la mejoría. Mantienen la química que tenían aunque hayan cambiado un buen entrenador por otro buen entrenador ", ha recalcado Jones.

