Mumbrú: “Si ganas dos partidos, te vienes arriba, pero hay que tener cautela”

El entrenador del Valencia Basket, Álex Mumbrú, reconoció este miércoles que mira la clasificación de Euroliga, aunque ”no en exceso”, pero destacó que ”está claro que si ganas dos partidos te vienes un poco arriba y si los pierdes, un poco abajo”, por lo que “hay que tener cautela”. En la rueda de prensa previa al partido ante el Bayern de Múnich, Mumbrú se mostró satisfecho por la llegada del alero estadounidense Justin Anderson al equipo, porque tiene ”uno más en rotación”, y explicó que la plantilla ”está viva”.



El técnico comentó que con su llegada serán doce los jugadores de la primera plantilla que viajarán a Múnich, a pesar de ser dieciséis del primer equipo, porque a las bajas de Jared Harper, Víctor Claver y Semi Ojeleye se le une la de Stefan Jovic, que no viajará al estar enfermo por sinusitis. "Somos doce para mañana. No hay ningún descarte. Tenemos muchos lesionados y somos doce contando a Justin. Sin él no llegaríamos a doce”, aseveró Mumbrú.



Por su parte, resaltó del equipo de Pablo Laso que tiene una gran defensa, que es el equipo que deja en peor porcentaje a sus rivales y que en ataque tienen mucha anotación, ”con Bolmaro, Francisco o Ibaka, que es un cinco atípico”. No obstante, dijo que deben contraatacar con su defensa, una de sus ”virtudes” como equipo, aunque este jueves será ”difícil”, reconoció, porque son ”muy verticales” al aro.



Preguntado por su balance tras esta primera vuelta de competición, explicó que han tenido baches que han alternado con momentos "muy buenos” y concluyó que lo que deben de intentar es que los baches duren ”lo menos posible”, aunque emplazó al término de la primera vuelta de ambas competiciones para hacer un balance más elaborado.

El estreno de Justin Anderson

El alero estadounidense Justin Anderson aseguró este miércoles en su primera rueda de prensa como jugador del Valencia Basket que quiere ser ”una pieza más del gran puzzle” del equipo ’taronja’ y que quiere ”sumar” cada vez que salga a pista y ”nunca restar”. Anderson, que viajará con el equipo a Múnich, donde este jueves podría debutar con el Valencia Basket tras ser fichado el pasado domingo, explicó que decidió recalar en Valencia porque es ”un buen club, conocido por eso en toda Europa” y era una ”oportunidad” para jugar en Euroliga.



Asimismo, resaltó que su primer entrenamiento fue muy bien, porque los entrenadores ”lo hicieron muy fácil” para hacerle entender ”qué quieren hacer” e incidió en que los jugadores le acogieron de manera muy positiva ”además durante las Navidades”.



El estadounidense expuso que quiere mostrarse físico y duro en defensa, “como la Cultura del Esfuerzo”, lema del club, y subrayó que quiere añadir espacio para tirar, aunque sabe que es ”un equipo que está en marcha”, por lo que debe ”dar lo máximo posible” desde el principio. Preguntado por su posibilidad de seguir en Valencia una vez acabe su contrato, que expira en 45 días, dijo que no tiene ”control sobre eso”, pero destacó que quiere ir “día a día” y que ya está motivado para viajar a Múnich y jugar este jueves.

