Mucho balón en la primera sesión de Gattuso

Balón desde el minuto uno. Eso ha querido Gattuso en la primera sesión de trabajo en la pretemporada. Lejos de largas carreras, sprints hasta la extenuación y un potente trabajo de fuerza, el técnico italiano ha querido que los jugadores mimaran el esférico desde el inicio. Ni siquiera se ha respetado el día en blanco habitual cuando hay pruebas médicas, Gattuso quería empezar ya.

Los jugadores estaban citados a las 8 de la mañana en la Ciudad Deportiva de Paterna, aunque a esa hora ya estaban todos dentro. Incluidos los tres grandes nombres propios del verano: Gayà, Guedes y Carlos Soler. Durante la mañana, el delantero luso, Cömert, Racic, Yunus y Mamardashvili han salido con sus vehículos particulares rumbo al IMED, por lo que se han perdido la primera sesión de trabajo de un Gattuso que se ha puesto el mono de faena desde el inicio. Intenso, atento a cada jugador y con conversaciones separadas con algunos de los futbolistas, entre ellos los capitanes.

Más de un centenar de espectadores se han dado cita en Paterna





Partido para empezar

Con el balón como protagonista ha arrancado el entrenamiento cuando pasaban unos minutos de las 10.30h. Un primer ejercicio de desplazamientos de balón en corto y en largo que terminaban con finalización, y en el que también han estado implicados los guardametas. Acto seguido, Gattuso ha querido pulsar la calidad de sus futbolistas y ha montado un partido es espacios reducidos. En un once, con peto amarillo, estaban Jaume, Iranzo, Mosquera, Diakahby, Jesús Vázquez, Javi Guerra, Soler, Yellu, Fran Pérez, Hugo Duro y Maxi Gómez. En el otro, con la camiseta blanca de entrenamiento, Rivero, Thierry, Foulquier, Paulista, Gayà, Koba, Burlamaqui, Gozálbez, Hugo González, Manu Vallejo y Marcos André. Facu, Pedro Alemañ también han participado, no así Guillamón y Lato, quienes llevan varias semanas trabajando para recuperarse y, aunque han formado parte de la primera tarea, no han completado el partidillo.

Jesús Vázquez, en la primera sesión de trabajo del VCF





Caras nuevas

Más de un centenar de espectadores se han dado cita en Paterna para ver el primer entrenamiento de Gattuso. El Valencia CF ha repartido agua para combatir los más de 30 grados que se han registrado en el mediodía de este martes. Entre los que han podido ver los aficionados no se encuentra ningún fichaje, pero sí han vuelto de cesión Crjstian Rivero y Manu Vallejo. El que también estaba era Cristhian Mosquera, que, pese a que tenía permiso para disfrutar de más vacaciones después de los Juegos Mediterráneos, ha decidido estar desde el primer día.

El equipo come en la Ciudad Deportiva y tiene otra sesión esta tarde. La tónica habitual de la primera semana será la de dobles entrenamientos. Gattuso mete intensidad desde el primer día, pero también balón.