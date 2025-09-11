Montero y López-Arostegui pasan por quirófano y Valencia Basket busca un temporero en el mercado

La preocupación del miércoles noche se confirmó y, después de las pertinentes pruebas médicas, Jean Montero y Xabi López-Arostegui pasaron por el quirófano el jueves por la tarde para reparar sus dedos lesionados.

El dominicano, que se dañó el meñique de su mano derecha en el primer partido de las semifinales de la ACB ante La Laguna Tenerife, ha arrastrado la molestia en su estancia con su selección y, en Yecla, el pasado domingo, volvió a resentirse. La evolución no era buena, ante Casademont Zaragoza se optó por su descanso y el jueves, después del diagnóstico de las pruebas, a quirófano. Una decisión que debería haberse tomado nada más acabar la liga, pero los deseos del dominicano de jugar la AmeriCup con República Dominicana habían aplazado lo recomendable. Se estima que estará unas cinco semanas de baja. Teniendo en cuenta que el 27 de septiembre empieza la Supercopa, el 1 de octubre la Euroliga y el 4 la ACB, Pedro Martínez se queda sin su gran estrella para el principio de las competiciones.

Unos ocho o nueve encuentros podría perderse: Unicaja en la Supercopa, ASVEL en la primera salida europea, el estreno oficial del Roig Arena contra Virtus Bolonia, la primera jornada ACB ante Barça también en la nueva casa, visita de Euroliga a los blaugrana, viaje a Lugo para medirse al Breogán, el Hapoel Tel Aviv en la vuelta de Jones a Valencia, desplazamiento a Mónaco y paso por Lleida. Entre la intervención, 11 de septiembre, y la jornada 3 de liga, 18 de octubre, esos son los compromisos.

Tuvo un jueves tarde ajetreado el doctor Vicente Carratalá, que también intervino quirúrgicamente a López-Arostegui, en este caso del dedo corazón de la mano izquierda. Una lucha por un rebote el miércoles en el amistoso en Teruel le ocasionó una lesión que parece menor para lo que pudo parecer con tanta sangre. La articulación tiene una fractura y, después de corregirla, en unas tres o cuatro semanas podría volver a estar disponible.

Miguel Ángel Polo Brancou Badio se queja después de notarse un pinchazo en la parte posterior del muslo durante el choque en Teruel

Dos piezas importantes, una de las grandes estrellas y el multiusos español, fuera de combate para aproximadamente un mes. Ocho partidos, más menos, es lo que podrían perderse. Un calendario sin tregua y ya con jugadores tocados. Al margen de los dos operados, Brancou Badio, con una lesión muscular en el isquio derecho, también estará un tiempo de baja. Reuvers, con la rodilla tocada desde las ventanas FIBA, aún no ha jugado en pretemporada. Nate Sestina fue baja el jueves en Teruel. Y está Ethan Happ, el expediente X, con quien no se cuenta, pero que es baja desde octubre pasado y aún está rehabilitando.

Si ya el club tiró mano en el primer tramo de la pretemporada de un temporero como el ala-pívot húngaro Vincent Valerio-Bodon, ahora Luis Arbalejo busca un exterior de más nivel, para competir y no sólo ayudar en los entrenamientos.