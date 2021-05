Messi aparece entre los fantasmas del descenso

A seis puntos del descenso a falta de cinco jornadas, la visita del Barça a Mestalla, un Barça herido y necesitado, son palabras mayores. El tópico de una final, se desvirtúa porque hace tiempo que el Valencia está jugando finales por un objetivo pírrico para su historia y su grandeza de no hace mucho. Sumar y solventar la permanencia es un deseo prioritario. No hay nada más alrededor del club. Ni el futuro de Gracia, ni la ATE, ni las penurias económicas, ni el mercado de verano, ni las manifestaciones, ni el asunto Diakhaby-Cala, nada. Sólo permanencia. Luego ya vendrá todo lo demás y se augura un verano más que movidito. Pero ahora toca Barça y Messi, nada más.

En la previa del choque ante los culés, el técnico navarro ha comparecido ante los medios para hablar del partido, de la necesidad y, cómo no, de su futuro en el banquillo valencianista.

Necesidad de victoria ante la cercanía de los puestos de descenso

Lo que debemos de hacer es estar concentrados en lo nuestro y de la importancia que tiene cada punto en juego. No sabemos lo que van a hacer el resto de equipos de aquí al final de temporada, por eso debemos hacer nuestro trabajo e intentar sumar el máximo de puntos de aquí al final de temporada.

Lato podría ser la sorpresa como central



Argumentos para la afición de ver mañana el partido

Entiendo al aficionado, está siendo una temporada difícil para todos. Pero el aficionado del Valencia es fiel y necesita poco para estar siempre cerca del equipo y ayudarle. Vamos a intentar dar mañana nuestra mejor versión, sabedores de que viene un equipo que viene de perder, que necesita los puntos y que además es un equipo con un grandísimo potencial. Trataremos de estar a la altura.

Su futuro en el banquillo. ¿Le preocupa todos los rumores que están apareciendo? ¿El presidente le ha dicho algo al respecto?



Nadie me dice nada, porque no pregunto nada. Mi tranquilidad o intranquilidad pasa más por la necesidad de conseguir puntos. Quedan tres semanas de competición, pero lo realmente importante es el partido de mañana. Lo que pueda pasar en un futuro, puedo entender que se hable, pero lo que mejor puedo hacer es estar centrado en mi trabajo.

Guedes es el hombre más en forma del tramo final



¿Alguien debería cortar los rumores respecto al futuro del banquillo cuando el equipo se está jugando tanto?

Cada uno pone su foco en lo que considera oportuno o importante. Yo no dirijo los focos de los demás. Mi trabajo es no desenfocarme de cada partido y quitarme ni una pizca de responsabilidad e interés para preparar el siguiente partido. Necesitamos puntos y es lo que me ocupa y preocupa. Lo demás, puedo entender que se hable, pero no es mi preocupación.

Planificación de trabajo en Paterna

Intentamos coordinar y ajustar todas las cargas respecto al tiempo que tenemos. En semanas largas como esta, hemos tenido tiempo y descansar es una cosa programada para ajustar las cargas. Hemos podido contar esta semana con todos los jugadores, en eso hay también un buen trabajo que me gustaría reconocer del cuerpo médico y técnico para que estemos en el final de temporada con todos los jugadores disponibles.

Cillessen regresa y apunta a titular



Cillessen, Diakhaby, Correia y Maxi

Jasper está recuperado y con las mismas opciones de jugar del resto. La semana pasada hubiera sido un poco prematuro. Correia nos ha sorprendido a todos su recuperación, fruto de su naturaleza y del trabajo de los médicos. Diakhaby tiene una gran predisposición y lo ha demostrado siempre, pero tengo que elegir. Y Maxi Gómez es un gran delantero, eso es innegable. Siempre cerca del gol, le ha faltado fortuna para marcar, pero su trabajo siempre está en el campo y es un jugador importantísimo.

Barça, motivación especial del vestuario.

Para ganar a este equipo hay que hacer muchas cosas bien. Su capacidad goleadora, si está inspirado, te genera muchísimos problemas y te da muy pocas posibilidades de sacar algo positivo. Siento y, los jugadores también, que tenemos la necesidad de dar el máximo, hay que jugar con esa necesidad de aquí al final, independientemente de los puntos que nos sean necesarios. Sólo así llegaremos a cumplir con nuestras intenciones de acabar lo mejor posible la temporada.

Correia, de lesionado a titular



En lo deportivo, esta mañana última sesión de trabajo en la Ciudad Deportiva de Paterna. Gracia ya dejó claro en los ensayos durante la semana, su propuesta para intentar frenar al Barça de Koeman. Con el más que probable regreso de Cillessen a la portería, defensa de cinco, con tres centrales, Paulista, Hugo y la sorpresa de Toni Lato. En las bandas, el recuperado milagrosamente, Thierry Correia y el capitán José Luis Gayá. En el centro del campo, Racic, Soler y Wass. Arriba, en busca del gol, Guedes y Maxi Gómez.