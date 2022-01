Maxi Gómez tiene ofertas para irse ya

La posible salida de Daniel Wass al Atlético de Madrid ha sido la gran sorpresa, hasta el momento, del mercado valencianista. Una venta de la cual, ya advertíamos en COPE, ante la negativa del futbolista a renovar en Mestalla. Y no es el único futbolista titular por el que se está moviendo el mercado. Maxi Gómez también está siendo tentado. El Valencia CF lo sabe desde hace tiempo y el uruguayo, tal y como ha podido saber la Cadena COPE, tiene ofertas de dos clubes italianos: Juventus, como informó anoche el periodista Carlos Bosch y Fiorentina. Desde Inglaterra, el interés de un equipo de la Premier. Si bien es cierto que, su rendimiento no está siendo el deseado (dos goles en 15 partidos), su venta podría desencadenar la tormenta perfecta, visto que faltan 19 días para el cierre del mercado y el club sigue sin contratar a nadie.

Maxi no está teniendo su año. Otra vez. Y lo cierto es que no comenzó como esperaba. La bienvenida con José Bordalás en el banquillo durante la pretemporada, tampoco fue la esperada. El delantero llegó fuera de peso y el técnico lo metió en vereda. Al jugador no le sentó bien aquello y algún que otro rifirrafe se vivió en la Ciudad Deportiva de Paterna entre el entrenador y el futbolista, antes incluso de que arrancara el campeonato. La cosa no pasó a mayores. Pero si empezó torcida y no ha llegado a enderezarse del todo.

El uruguayo solo ha marcado dos goles esta temporadaVCF





A pesar de su poca aportación goleadora esta temporada, Maxi Gómez tiene mercado y en el club saben que es uno de los jugadores por los que puede hacer caja. Y en este mercado hay clubes que han llamado a su puerta y en el Valencia se ha valorado esta posibilidad. Lo desmentirán, pero es así. La posibilidad es remota. Principalmente porque Bordalás ya no se fía de lo que le puedan fichar. Por eso, a pesar de todo lo sabido y contado, el entrenador no dejaría salir a Maxi Gómez hasta que no viera entrar por la puerta a su sustituto. Y ahora mismo, la dirección deportiva tiene otras preferencias: un central y dos mediocentros. Casi nada.

La palabra ‘salida’, se ha convertido en tabú para José Bordalás. Lo de Wass al Atlético lo ha descolocado. Tenía claras sus preferencias a la hora de dejar salir en este mercado de invierno. Los nombres, los contados: Jason, Vallejo, Álex Blanco, Rivero, Piccini... pero lo de Wass no entraba en los planes. El club ha abierto de par en par las puertas del vestuario. Jason se fue al Deportivo Alavés, Rivero se irá a Dallas, Piccini negocia con Estrella Roja, por Vallejo quieren un traspaso, pero todavía tiene que definir destino y Álex Blanco se debate, como cada temporada, si seguir dormitando en el banquillo o en la grada, o buscar minutos de fútbol. Y por si fuera poco Wass se quiere ir y es difícil retenerle para perdonar, dos millones de euros que son aire para las telarañas de la caja del Valencia CF.

Pero, una cosa es dejar salir antes de entrar, y otra bien distinta es que Bordalás empieza a ver que se van, pero aquí no llega nadie. Y, aunque no lo admitirá, empieza a tener la mosca detrás de la oreja. O pónganle el tópico que quieran…