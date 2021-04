Maxi, dos partidos a la nevera

Maxi no levanta cabeza. Su sequía goleadora alcanza récords personales negativos en su trayectoria. Y cuando al delantero le falta el gol, pierde la cabeza, cae en la desesperación. No debería ser excusa, pero el domingo ante la Real Sociedad, volvió a cometer un error de un futbolista que no está mostrando todo su compromiso con el equipo. Tras ver una amarilla en una acción con un contrario, el uruguayo se dirigió al árbitro, Pizarrro Gómez, con menosprecio y tal como reflejó en el acta, en los siguientes términos. “la concha de tu madre”. Su desconsideración con el colegiado le costó la roja directa y el Comité de Competición lo manda a la nevera. Se perderá el choque del domingo en el Villamarín y en Mestalla ante el Deportivo Alavés. Después, y con su reincidencia, será Javi Gracia quien tendrá que decidir si vuelve a darle oportunidades de aquí al final de temporada con la permanencia casi ya asegurada. El técnico navarro ya mostró su claro descontento con la acción del jugador “no podemos permitirnos esos lujos porque debilitan mucho al equipo. Estudiaremos lo ocurrido y tomaremos decisiones para que no vuelva a ocurrir”.

También se ha confirmado la sanción de un partido por acumulación de amonestaciones a Gabriel Paulista.





En el mes de diciembre, Javi Gracia ya tuvo que castigar al atacante, como contó Deportes COPE Valencia, y sentarlo en la grada de Los Cármenes en el choque ante el Granada. Fue un toque de atención por su falta de actitud y compromiso en los entrenamientos y, también, por menosprecio al propio técnico. Algunos justificaban su comportamiento por la desesperación que provocaba en el delantero, su sequía goleadora. Maxi registra su peor racha en su carrera. No ve puerta desde el pasado 3 de enero ante el Cádiz en Mestalla. Casi tres meses que se suman a otra racha anterior, entre los meses de octubre y diciembre, estuvo más de dos meses sin marcar. En total lleva cinco goles en la Liga, registros ridículos si tenemos en cuenta que es un futbolista indiscutible en el once titular y que sólo las lesiones le han sacado del equipo. El año pasado, sin ser un gran año, marcó diez dianas. El uruguayo inició la temporada de manera espectacular con tres goles en los primeros cuatro partidos, sin embargo, su rendimiento fue diluyéndose jornada tras jornada hasta llegar a la desesperación.

Maxi deja al equipo huérfano en ataque



Maxi Gómez ha sido titular en todos y cada uno de los encuentros en los que ha estado disponible. En total ha disputado 25 partidos, todos como titular, acumulando un total de 2201 minutos sobre el césped. Se ha perdido cinco partidos. Tres por lesión en la rodilla (Elche, Cádiz y Alavés), uno por acumulación de amarillas (Levante) y el castigo de Granada. Ahora, la sanción tras su auto expulsión ante la Real lo dejará fuera y Gracia tendrá que decidir si su fe sigue siendo ciega en el atacante charrúa o, de lo contrario, da oportunidades a los otros delanteros que tiene en plantilla de aquí a final de temporada.

El uruguayo no ve puerta desde enero



No hay que dejar de lado que Maxi, a pesar de su pobre estadística, es un delantero con posible mercado y que su nombre ha estado vinculado a algunos equipos Premier en las últimas ventanas de fichajes. Con 24 años, tiene contrato hasta junio de 2024, pero el Valencia escuchará ofertas por si puede hacer caja con uno de los futbolistas más cotizados de su plantilla.