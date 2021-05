Martín Queralt: “El fin de Lim está escrito. Falta concretar la fecha”

Juan Martín Queralt es la cabeza visible de la plataforma “De Torino a Mestalla” que encabeza la oposición a Meriton. Tras su reunión el pasado lunes con la Generalitat Valenciana y con el informe desfavorable, ese mismo día, de la concejalía de urbanismo del Ayuntamiento de Valencia para prorrogar la ATE sobre las parcelas del viejo estadio de Mestalla, el abogado valenciano ha concedido una entrevista a Deportes COPE Valencia en la que insiste en su rotundidad a la hora de calificar los últimos acontecimientos como: “el final de la era de Peter Lim en el Valencia CF”. Así mismo, cree que hay vías abiertas para desalojar al máximo accionista del club y se muestra contrario a la posibilidad de llegar a un concurso de acreedores. Califica de “persona incumplidora” a Peter Lim pero cree que no tendrá más remedio que sentarse a negociar una posible solución.

Tras la reunión con el Conseller de Política Territorial y Obras Públicas, Arcadi España, fue muy contundente en sus afirmaciones sobre el futuro de Peter Lim en el Valencia CF, asegurando que “su etapa en el club ha terminado”. ¿Se reafirma en esa afirmación?



El final de Lim está escrito, falta concretar la fecha. No es fácil porque hay normas jurídicas que hay que respetar. Hay que respetar lo que digan los servicios jurídicos de la Generalitat y luego hay que respetar lo que decidan los políticos. Ahora, una cosa está clara, hay que ajustarse a la ley y ahí sólo hay un camino, por eso digo que el final de Peter Lim está cerca, porque así lo marca el derecho. No va a su favor, sino todo lo contrario.

¿Piensa, después del informe negativo del ayuntamiento, que la Generalitat no va a prorrogar la ATE?



Estoy convencido de que no habrá prorroga. No sólo por la contundencia del informe del ayuntamiento, sino porque el derecho nos dice que la prorroga está pensada para supuestos en los que los compromisos, como el del señor Lim, se hubieran empezado a realizar y circunstancias excepcionales, como la pandemia, hubieran retrasado todo el proceso de construcción, entonces entenderíamos que se le diera una prórroga al Valencia. Pero es que ni siquiera se han iniciado, no ha habido intención, por lo tanto, no cabe este supuesto porque estaríamos hablando de un nuevo contrato, pero nunca de una prórroga. Las obras no se han demorado por nada excepcional porque no han comenzado. El derecho marca claramente que ha habido un incumplimiento y en consecuencia hay que declarar caducada la ATE.

Dijo la vicealcaldesa de la ciudad, Sandra Gómez que podría haber una vía abierta a la posibilidad de prórroga pero que, en ese caso, deberían exigirle garantías y unos compromisos al máximo accionista. ¿Cree que Peter Lim puede dar un paso al frente para evitar esta situación de resolución?



Estoy convencido que este señor no va a dar ese paso. Si no ha dado un paso hasta ahora, y aquello que se obligó a hacer, no lo ha hecho, no tiene sentido pensar que ahora lo vaya a hacer. Por lo tanto, no habrá prorroga.

¿Cuál sería, a partir del momento de la caducidad de la ATE, la hoja de ruta a seguir? Dijo usted que podría ser un proceso quizás más rápido de lo que la gente pensaba.

El final está escrito. El final es que no va a haber prórroga, después la rapidez no va a depender sólo de nuestros deseos sino de la forma en la que actúe la administración. En primer lugar, tienen que proceder las instituciones. Tenemos un verano por delante y a mí me gustaría que esto estuviese resuelto cuanto antes porque no hay que olvidar que estamos hablando de una institución fundamentalmente deportiva y hay que hacer fichajes, entrenador, jugadores, y para hacer todo eso hay que saber cuál es la situación accionarial del club. Las instituciones son conscientes de ello y de que este es un caso que no admite muchas demoras y por eso decía que lo ideal sería que se resolviera con la mayor rapidez. No hay que olvidar que hay también que escuchar al máximo accionista, y estoy seguro que se le oirá dentro de este proceso administrativo.

¿Cómo se saca del club al máximo accionista con el 83% de las acciones? ¿El concurso de acreedores es la única vía?

No, no es la única vía y a mí además, he de decir con absoluta claridad que no me gusta nada el concurso de acreedores, que quede constancia. En el informe del Ayuntamiento se contempla la posibilidad de que haya una sustitución en la entidad promotora de la ATE. Eso quiere decir que si apareciera alguien que decidiera hacerse cargo del cumplimiento de las acciones que el señor Lim ha incumplido, pues a lo mejor ahí se abre una vía, y esa vía no lleva al concurso de acreedores, esa vía lleva a que esa persona que asume las obligaciones va a empezar a hacerlas y habría que darle tiempo lógicamente para poder hacer todo lo que tenía que haber hecho Lim y no ha hecho.

¿Sospecha que haya alguien que sepa que hay alguien interesado en abrir esa vía?



No lo sé. Lo único que sé es que el concurso no es la única salida. Estoy convencido que a la mayoría de los valencianistas no le gustaría ver al Valencia en una situación de concurso y estoy seguro que vamos a hacer todo lo posible para evitar esa situación. En el informe del Ayuntamiento, de manera muy inteligente en mi opinión, deja abierta esa segunda posibilidad de que un tercero asuma lo que otros no han hecho.

Se dice que la pelota está en el tejado de las instituciones, pero, ¿la pelota no está en el tejado de Peter Lim? ¿No es él quien puede decidir hacia dónde va esto con un cambio de actitud y de hacer frente a sus obligaciones que hasta el momento no ha demostrado que vaya a hacerlo?



Sí, en este momento eso es así, pero hay que tener en cuenta también otra cosa y es que el señor Lim ha incumplido lo que tenía que haber hecho y eso abre otras posibilidades. La vía de que sea la administración pública la que le ordene que haga lo que no ha hecho, o la que sea también la que ordene que se haga lo que no se ha hecho y le pase la factura al señor Lim, esto es la ejecución subsidiaria. Y abre también la vía de pedir responsabilidades al señor Lim incluso por vía judicial con la petición del nombramiento de una comisión gestora que se haga cargo de la situación, hasta que la propia autoridad judicial dictamine si lo que ha hecho el señor Lim se ajusta a derecho o no. En todo caso, creo que el señor Lim que, ha demostrado ser una persona absolutamente incumplidora, tendrá un cierto nivel de inteligencia y acabará sentándose a hablar para llegar a una solución del problema.