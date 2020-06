Manzanara bendice a Son: “Es vistoso, rapidísimo y va a gustar”

Fran Manzanara debutó con el Levante UD en noviembre de 2018 y tras cuatro apariciones con el primer equipo se marchó el pasado verano a la SD Ponferradina en busca de minutos. Paco López conoce a este centrocampista defensivo a la perfección, ya que coincidieron en el Atlético Levante antes de que Paco López diera al salto a Primera división.

En Ponferrada juega con Son, el lateral polivalente que el Levante UD ya ha fichado para la temporada que viene, como reconoció la semana pasada el presidente del club leonés. “Lo que sea que un compañero vaya hacia arriba, eso siempre es bueno. No sabía que estaba firmado oficialmente pero si lo dice nuestro presidente, será que sí”. Manzanara ha descrito a Son: “Es un jugador rapidísimo, con balón es muy bueno técnicamente, tira hacia arriba y sube y baja todo el partido. Es un jugador bastante vistoso que va a gustar al club y a los espectadores”.

"Con Paco López ya coincidí en Tercera división y siempre nos hemos llevado bien"

El jugador de La Solana ha explicado cómo ha sido su adaptación a la SD Ponferradina: “Al principio me costó un poco más. Pero poco a poco estoy teniendo más minutos y cogiéndome más y ahora hay que afrontar el final de temporada. Cuesta aclimatarse pero poco a poco te vas haciendo amigo de la gente y te metes en la dinámica”.

DEBUT | Fran Manzanara (@Fran_LManzanara): "Cuando saltaba al césped sentí que estaba soñando" pic.twitter.com/dbWvtjzj3e — Levante UD �� (@LevanteUD) November 25, 2018

Sobre su futuro en azulgrana, Manzanara, que tiene contrato hasta 2021 en València, dijo: “Estoy encantado con el Levante UD. La idea es volver esta pretemporada con la máxima ilusión posible y si hay posibilidad, encantado. Con Paco López compartí vestuario en Tercera y me he llevado siempre muy bien. Él me tiene en cuenta pero luego nunca se sabe porque hay muchos jugadores y hay que ganárselo. Me gustaría quedarme en Primera división porque hasta que no lo haces no sabes si puedes o no, pero si se amplía el contrato y me ceden otro año se puede hablar, pero la idea es ser ambicioso e ir a por lo máximo”.

Además, el jugador del equipo del Bierzo también ha confesado que es un apasionado del piano. “Alguna canción me sé. Nunca fui a clases, pero mi hermana tocaba, me gustó y aprendí por internet. Al principio no sabía ni las notas que eran, copiaba lo que decían y que sonara bien”.