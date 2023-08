Mañana se vota el futuro del Levante UD

A las 10 de la mañana, en la sala de juntas del Ciutat, los patronos votarán quién debe suceder a Quico Catalán en la gestión del club. Esta tarde, a las 17:30 horas, Vicente Furió, presidente de la Fundación, y el secretario de la misma, Javier García Murilo, habían citado a dos representantes de cada candidatura para agradecerles el trabajo e invitarles a colaborar, esa opción del consenso que se presumía muy complicada.

Miguel Ángel Valiente ha acudido con Vicente Latorre, y Carlos Ayats con Pedro Lizondo. Pepe Danvila ha excusado su presencia a través de un mail. Después de más de una hora reunidos, Ayats y Valiente han salido juntos y sonrientes, a la espera de la decisión del Patronato y asumiendo el favoritismo de Danvila.

| INFO @DepCOPEValencia | ??



??? Vicente Furió abandona el Ciutat antes de la votación de mañana



????‍???? “Haremos hincapié en que la alternativa que salga acoja las ideas positivas del resto”



???? “He perdido la ilusión y la Fundación necesita una persona con mucha vitalidad” pic.twitter.com/ZMqOCEdfMZ — Deportes COPE Valencia (@DepCOPEValencia) August 3, 2023

Esa decisión dependerá de los 18 votos que mañana, salvo cambio de última hora, decantarán la balanza a favor de una u otra candidatura. De las 22 personas del Patronato, al final de la reunión de ayer y como nos confirmó Furió, 18 podrán ejercer su facultad. Una de ellas, Quico Catalán, en su calidad de patrono designado por el Levante UD. Será una de las imágenes más esperadas.

¿Qué 4 de los 22 patronos no pueden votar? Los representantes de la Generalitat, la Diputación y el Ayuntamiento, que no han nombrado a sus representantes después del cambio de gobierno. Hasta mañana minutos antes de las 10 horas están a tiempo de tomar partido. El cuarto es Carlos Ayats, quien no podrá representar al FROG, al ser candidato.

| Vídeo @DepCOPEValencia | ??



?? Miguel Ángel Valiente y Carlos Ayats salen juntos y sonrientes de la reunión



?? Danvila ha excusado su ausencia a través de un correo



?? Mañana a las 10.00h, la VOTACIÓN pic.twitter.com/GgCpq2yaZo — Deportes COPE Valencia (@DepCOPEValencia) August 3, 2023

18 votos y, en caso de empate, el voto de calidad del presidente. Un Vicente Furió que espera no tener que cargar con ese peso y que nos ha confirmado a la salida de la "reunión de consenso" que dejará su cargo después de esta votación.