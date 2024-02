La mala costumbre de perder feo del Valencia Basket de Álex Mumbrú

El sábado por la noche después del partido hubo una cumbre del Valencia Basket en Málaga, cuerpo técnico y Luis Arbalejo, el director deportivo, analizaron el partido contra el Real Madrid. La sonrojante derrota y consecuente eliminación ha vuelto a escocer en la cúpula taronja. Del cierto alivio sentido por vencer al Gran Canaria en la pròrroga, de nuevo a la preocupación y el descontento. Los valencianos cayeron de 19 puntos (95 a 76), pero llegaron a ir 27 bajo. Y con Brandon Davies anotando 18 puntos, para que no sirva de excusa que no había cinco.

Reuvers no ha sido convocado en ninguno de los dos partidos de la CopaMiguel Ángel Polo

Bouba Touré (el techo del equipo con sus 2'13 metros de estaura) es cierto que lleva semanas de baja por una hernia en la zona lumbar, pero Nate Reuvers, el segundo más alto (2'11 metros) fue desconvocado los dos partidos en tierras malagueñas. Tiene sentido porque poco antes de viajar, el entrenador le criticó duramente en un entrenamiento por su falta de puntería. Para alguien con el depósito de confianza bajo mínimos, puede haber sido una puntilla. Veremos como lo gestiona el norteamericano, uno de los jugadores que más sufre la forma de atacar del equipo. Otro que recibió un apretón del técnico fue Kevin Pangos, quien también arrastra falta de autoestima. El canadiense fue desconvocado contra los canarios y jugó 13 minutos con 0 de 4 en tiros de campo en semis. El látigo tampoco funcionó.

El caso es que lel sábado en el Martín Carpena los valencianos llegaron a estar 27 puntos abajo en el marcador, para acabar cediendo ante el Madrid por 19, un duro y clarificador 95 a 76. No se compitió. Pero no es la única vez. En lo que llevamos de 23/24 son ya 23 derrotas del equipo. De ellas, seis por quince o más puntos. En Bilbao, hace una semana, cuando Mumbrú castigó a los suyos a la vuelta de tierras vascas con sesión de vídeo y pista, 93-78, de 15. De 17, 90-73 en la pista de Panathinaicos. De 18, 82-64, ante el Estrella Roja en Belgrado. De 20, 63-83 ante Unicaja en la Fonteta. De 31, 83-52, en Milán ante Olimpia. En casi una de cada cuatro derrotas, el equipo cae con contundecia.

Una cifra a la que podríamos casi adjuntar el menos diez, 96-86 en Madrid de Euroliga, el menos 13, 65-78, ante Olympiacos en la Fonteta y el menos 14 ante Baskonia también en casa. En definitiva, nueve derrotas por diez o más puntos. Lo más preocupante es que las últimas seis derrotas han sido por una media de 15'8 puntos de diferencia. La dinámica no es buena.

El Valencia Basket ha sufrido varios tropiezos duros lejos de la Fonteta en la EuroligaMiguel Ángel Polo

Esto no es algo nuevo. La temporada pasada el equipo ya ocurrió más veces de las deseadas. De hecho, el cierre de la 22/23 fue con triste 64-87, 23 bajo, ante el Barça para cerrar un playoff jugado con bandera blanca, en son de paz. Aquella derrota fue la cuarta por diez o más puntos consecutiva. De 11, 68-79, contra el Real Madrid. De 13, 77-80, ante Breogán. De diez, 84-74, en el primer partido ante los catalanes de cuartos. Se entró deprimido en la recta final del curso.

Pero antes ya hubo caídas feas. Nueve fueron por 15 o más de diferencia. De 15, 85-70, en Badalona. Tres veces de 16, (94-78 en Tenerife, 84-68 ante Maccabi y 102-86 en Málaga). De 17, 79-62, en el Wizink de Madrid. De 19, 92-73, en Belgrado ante Estrella Roja. De 21 , 95-74, en Kaunas. Y dos incomparecencias: 89-59, 30 abajo,ante Virtus, y 114-75, de 39, en Vitoria.De 39 derrotas totales, una de cada cuatro, por 15 o más. Veinte en total por diez o más puntos. La mitad.

Ante esto, el club hizo limpieza y cambio de ciclo. Mitos como Sam Van Rossom o Bojan Dubljevic dijeron adiós. Otros como Klemen Prepelic, Jonah Radebaugh, Jasiel Rivero, James Webb, Kyle Alexander o Shannon Evans se fueron. También Chechu Mulero, en la dirección deportiva. Llegó Luis Arbalejo para reconstruir el equipo y trajo a Brandon Davies, Bouba Touré, Kassius Robertson, Stefan Jovic, Nate Reuvers, Damien Inglis, Semi Ojeleye y, a última hora, Justin Anderson y Kevin Pangos.

Justin Anderson ha sido uno de los refuerzos del Valencia Basket con la temporada empezadaMiguel Ángel Polo

En el cuerpo técnico también se produjeron cambios. Xavi Albert, que en los despachos está señalado para algún día ser primer entrenador, pasó del filial a ayudar a Mumbrú. Pau Alcácer reemplazó a Manu Capdevila. Muchos cambios para acabar perdiendo uno de cada cuatro partidos por 15 o más puntos, y mantener la sensación de inconsistencia e irregularidad del anterior curso.

Álex Mumbrú está en el foco. Su Valencia Basket, el mismo que ha conseguido victorias preciosas como la de VIrtus, Barcelona en el Palau, Efes Anadolu, Olympiacos en Grecia, Maccabi o Fenerbhace, tiene lo que queda de temporada para solucionar lo que crea que necesita el equipo y reconducir la dinámica de un conjunto que ahora mismo es séptimo en ACB, a una victoria del cuarto, y noveno en la Euroliga, en play in (una eliminatoria a partido único contra el décimo y, si ganas, otra contra el perdedor del enfrentamiento entre séptimo y octavo, para enfrentarse o al líder o al segundo de la liga regular). Rematar bien la temporada. Ser semifinalista ACB y jugar play in, estaría en el objetivo. No se está tan lejos, pero, conseguirlo o no, marcará la continuidad de Mumbrú.