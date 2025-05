Lucas Núñez, el canterano que se lleva Corberán a Vitoria

Valencia - Publicado el 13 may 2025, 13:43 - Actualizado 13 may 2025, 14:34

Carlos Corberán suma un nuevo canterano a su causa. Tras completar la última sesión con el primer equipo, el centrocampista Lucas Núñez (Alicante, 2006) se subirá esta tarde al avión para entrar en la lista de convocados del partido de mañana ante el Deportivo Alavés. Lleva desde alevines en la Academia del Valencia CF y este año ha sido una de las revelaciones del Valencia Mestalla, con el que ha tenido gran protagonismo pese a ser todavía juvenil. El entrenador de Cheste lo cita ante las bajas de Javi Guerra y André Almeida, y con Enzo y Pepelu habiéndose resentido de problemas físicos en las últimas semanas. Pedro Alemañ venía siendo la solución en estos casos, pero su roja con el VCF Mestalla en la última jornada le priva de volver a ir convocado por Corberán hasta que no cumpliese la sanción con el equipo que vio la tarjeta, cosa que no va a poder suceder. Ese contexto le ha abierto las puertas del primer equipo a otro talento de Paterna.

Lucas Núñez es un centrocampista organizador muy físico, con un gran tren inferior. Distribuye y tiene llegada, además de un gran golpeo que le ha permitido marcar goles de muy bella factura a lo largo de su trayectoria en la Academia VCF, a la que llegó para instalarse en su residencia cuando solo tenía once años. Pese a que ha crecido sobre todo como un '8', ha desarrollado a lo largo de los años su faceta defensiva, hasta el punto de que este curso Angulo lo ha alineado también como pivote en el Valencia Mestalla. Pese a ser todavía juvenil, ha jugado 17 partidos esta campaña con el filial en Segunda RFEF, de los cuales diez han sido como titular. Es el recurso que ha utilizado el técnico del filial ante las bajas de Javi Navarro y Pamies, y Lucas ha respondido también en esa posición más atrasada.

VCF Lucas Núñez, revelación en el Mestalla

En su etapa cadete, Lucas no formó parte del Cadete A. Estuvo dos temporadas en el Cadete Fundación, generalmente conformado por jugadores de primer año. No obstante, ese pudo ser uno de sus puntos de inflexión. Dio un paso adelante, se echó el equipo a la espalda y se reivindicó para dar el salto al Juvenil B de Liga Nacional la siguiente temporada, donde fue fijo. Siempre se ha caracterizado también por su gen competitivo dentro del terreno de juego. Termina contrato en 2026, pero las partes se encuentran negociando desde hace tiempo su renovación, que pretende cerrarse en próximas fechas. Equipos del centro de Europa como Alemania, Suiza o Austria lo tienen en el radar, así como algún equipo español.

Su crecimiento le ha llevado también a estar en alguna prelista para acudir con las inferiores de España. Hoy, en sala de prensa, Corberán ha ensalzado al canterano: "Si no me gustaría no lo llevaría. Los partidos que lo he visto con el filial es capaz y sabe competir. Puede jugar de seis y también ganar altura en el juego. Tiene un carácter competitivo que lo define como futbolista y en un partido como el que vamos a jugar el miércoles encaja su forma de entender el juego".