Los siete pecados capitales

El Levante se siente perjudicado en siete de los doce partidos jugados en 2019 en LaLiga y tras la polémica actuación del colegiado Munuera Montero en San Mamés ante el Athletic de Bilbao (3-2) se quejó duramente a través de su presidente, Quico Catalán.

“Esto es fútbol profesional y nos jugamos todos muchísimo, es inadmisible. Es una vergüenza, perdemos el respeto al fútbol. Son decisiones garrafales y yo que soy defensor del VAR, no me creo el VAR. Que me sancionen 500 partidos”, indicó al acabar al partido.

La primera acción polémica fue el gol anulado a Coke Andújar por una supuesta falta al portero rival en la primera parte. También antes del descanso, Munuera Montero no vio penalti en una mano de un defensor del Athletic dentro del área.

El desenlace del partido, según denunciaron en el club valenciano, también les perjudicó, ya que el colegiado andaluz señaló penalti de Moses Simon en el descuento y el equipo vasco logró la victoria por 3-2 al transformar Muniain la pena máxima.

El Levante cree que ha sido perjudicado en otros seis partidos de este mismo año y la primera acción polémica fue el penalti cometido por Nikola Vukcevic por una mano desde el suelo en el choque ante el Atlético de Madrid en el Wanda Metropolitano y que supuso la derrota por 1-0 el pasado 13 de enero.

Tres jornadas más tarde, en el enfrentamiento ante el Getafe (0-0) en el Ciutat de València, el entrenador Paco López se quejó por dos penaltis no pitados a su favor. Apenas catorce días después, en la victoria del Levante en Vigo, desde el equipo valenciano se lamentaron por un penalti en contra cuando el resultado era 3-0 a su favor y ya en el minuto 88.

El enfado en el seno del Levante se disparó en el duelo del pasado 24 de febrero ante el Real Madrid, ya que los dos goles del equipo madridista fueron de penalti. Muy polémico fue el segundo cometido por Doukouré sobre Casemiro en el minuto 78 de partido y que, como reflejó el Levante en su página web oficial, provocó la grave lesión de rodilla del africano al chutar al aire y no impactar, de este modo, en el rival.

Ocho días después, Gil Manzano invalidó en Leganés un gol de Coke Andújar por una supuesta falta previa de Mayoral en el tramo final de un partido que concluyó con derrota del Levante por 1-0 y esa misma semana, ante el Villarreal (0-2) en València, Sánchez Martínez, ayudado por el VAR, anuló un gol de Rochina por un ajustado fuera de juego del pie de Morales.