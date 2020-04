Los secretos tácticos de Marcelino

El debate está en la calle. En tiempos de crisis, en pleno Estado de Alarma, la industria del fútbol aparece para dividir a la sociedad. Los que están a favor de su vuelta y los que piensan que es una temeridad. Los que apuestan por el fútbol como elemento de distracción social y los que creen que no se trata de un trabajo esencial y que, por tanto, existen otras prioridades por abordar.

Puede que no le guste el fútbol y está en su derecho; faltaría más. Pero la pasión que despierta entre sus seguidores no se negocia: algunos lo echamos de menos. Y si eres un entrenador que lleva casi nueve meses sin trabajar, más todavía. Es el caso de Marcelino García Toral. El último técnico que llevó a la gloria al valencianismo. Dos temporadas rindiendo en la élite como tiempo atrás, paseando por Europa con orgullo y compitiendo de tú a tú con los mejores entre nuestras fronteras. Parece que ha pasado un siglo, pero hace apenas un año de todo ello.

“Elegí el 1-4-4-2 por el Milán de Sacchi, que me marcó" explicaba Marcelino

item no encontrado

El caso es que Marcelino se encuentra en su domicilio de València. Fue despedido allá por el mes de septiembre y desde entonces ha estado yendo y viniendo de su Asturias natal. Será verdad que esta ciudad tiene algo especial cuando te abraza. Es muy difícil de soltar. Confinado como el resto de mortales, el ex técnico del Valencia CF aprovechó para compartir durante más de dos horas una charla online con los técnicos de la Federación de la Comunitat Valenciana para hacer lo que más le gusta: hablar de fútbol.

Marcelino dio una clase magistral de conceptos futbolísticos, desmenuzando con todo lujo de detalles su manera de entender este deporte. Sistemas, conceptos tácticos, análisis de comportamientos, cambios técnicos durante su dilatada trayectoria… Todo un lujo para el espectador que fue posible a través de la web de la FFCV.

item no encontrado

Frases destacadas de Marcelino García Toral

“Elegí el 1-4-4-2 por el Milán de Sacchi, que me marcó. Es el sistema que menos especificidad necesita en los jugadores, permite los automatismos. Y si voy perdiendo ya tengo a dos delanteros en el campo”.

“Empecé en Tercera, pero no me vi preparado. Necesitaba más bagaje de preparación y decidí entrenar un equipo de juveniles. Después dije que no a dos ofertas de Tercera”.

“La base de un entrenador para lograr resultados es el equilibrio. Un equipo equilibrado es un equipo solvente y gana”.

“Cuando estás seguro de ti mismo, transmites seguridad”.

“A muchos entrenadores les ofrecen un proyecto y lo aceptan sin un previo análisis. Sin futbolistas no logras resultados, que son los que marcan tu trayectoria”.

“Yo me adapto a los jugadores, pero plasmo variantes que ayudan a desarrollar la idea prioritaria”.

“La relación humana con los jugadores es muy importante, también la capacidad de transmitir coherencia, una idea clara y que el futbolista te entienda”.

“Uno de los problemas para que el futbolista se aleje del entrenador es que no le entienda. Hay que buscar soluciones para explicarse bien y que el futbolista no tenga excusas. De por sí, ya las busca constantemente”.