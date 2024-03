Los primeros plazos en la recuperación de Diakhaby

Mouctar Diakhaby ya ha salido del hospital. El central fue operado de su luxación de rodilla durante cerca de tres horas en la mañana del jueves y 24 horas después ha recibido el alta hospitalaria para continuar su recuperación en casa. El jugador y los doctores implicados destacan, todos, que la invertención ha salido según lo previsto y están muy contentos de haber evitado la máxima gravedad dentro de la ya de por sí compleja lesión del zaguero francés.

"La verdad es que fue un éxito, se ha hecho una reconstrucción multiligamentosa y estamos muy contentos por cómo se ha desarrollado", ha explicado el jefe de los servicios médicos del Valencia CF, el doctor Pedro López Mateu. Cuando Tchouameni cayó encima de Diakhaby saltaron todas las alarmas. Que la lesión era grave no podía negarse, pero el vestuario vivió con incertidumbre el tiempo hasta conocer un diagnóstico más exacto. En la misma clínica de Mestalla se le colocó una vía al jugador para suministrarle analgésicos y se comprobó en primera instancia que no existía afectación cardiovascular ni neurológica. El nervio ciático y la arteria poplitea estaban bien. Cuestión que se volvió a comprobar en pruebas posteriores. Un motivo de satisfacción dentro de la gravedad.

Diakhaby fue trasladado al Hospital IMED para realizarle una reducción de urgencia de luxación. Los doctores evitaron hacerlo en el propio estadio para evitar poner en riesgo cartílagos y meniscos. La intervención se produjo de madrugada, y desde entonces fue sometido a todo tipo de pruebas para conocer el alcance de la lesión y todo lo que tenía rota su rodilla. Todos los ligamentos. A partir de ese momento, como ha explicado el doctor, se consultó con el jugador dónde se llevaría la intervención y quién sería el responsable. Diakhaby eligió Francia para estar cerca de la familia y poder oxigenar la mente. Además, en Lyon estaba Bertrand Sonery-Cottet, la eminencia de la cirugía ortopédica que ha intervenido al jugador del Valencia CF. Fue trasladado por carretera para evitar complicaciones vasculares en el vueo.

"He tratado casos similares que han vuelto a su mejor nivel, concretamente los 3 últimos, luego también casos que no. Es muy positivo que la lesión no tocara el nervio, eso le habría acabado la carrera", aseguraba en Relevo el cirujano, que afirma haber intervenido cerca de veinte luxaciones de rodilla. "Si todo va bien son mínimo 9-12 meses de rehabilitación, pero nunca puedes prever que va a pasar", añadía. El doctor Pedro López Mateu tampoco se ha atrevido a dar plazos, lo que está claro es que la lucha para volver ha empezado hoy. En seis semanas está programada una posible artroscopia y arrancará un trabajo de fisioterapia para avanzar en el proceso. El jugador ha sido optimista en todo momento y se ha sentido algo molesto por las teorias que ponían fin a su carrera sin conocer el verdadero estado de su rodilla. Sólo el tiempo marcará la recuperación. Diakhaby ya está dando 'los primeros pasos'.