Los planes de Peter Lim para sustituir a Mateu Alemany

Peter Lim y Anil Murthy ya tienen marcada una hoja de ruta en la nueva estructura del Valencia CF tras la salida de Marcelino y el inminente adiós de Mateu Alemany. Tras su última reunión en Singapur en la semana del parón liguero, el máximo mandatario marcó las directrices a seguir para reiniciar el nuevo organigrama deportivo del club.

La idea es ir sin prisas y, para ello, se han marcado la fecha para elegir al sustituto de Alemany para después del próximo mercado invernal. Hasta entonces, Anil Murthy será quien dirija los asuntos deportivos, apoyado en la figura de Jorge López, su hombre de confianza en Paterna.

El presidente ya ha comunicado está decisión a algunos empleados en el club y tiene incluso, la intención de reunirse con varios representantes, principalmente los que más trabajan con el Valencia, para trasladarles la nueva situación y dar un mensaje de estabilidad desde los despachos hacia los jugadores.

Lim, tal y como avanzó Tiempo de Juego, ha citado a Mateu el próximo 7 de noviembre en Singapur para cerrar definitivamente el finiquito y su adiós tras dos años y medio al frente de la dirección general del club.

| INFO @DepCOPEValencia | ��



Mateu Alemany aceptó ayer la propuesta del @valenciacf para terminar su relación.



El ejecutivo balear renuncia a bonus deportivos y parte del salario y queda liberado para firmar en otro club.



No ha firmado. El 7 de noviembre, viaja a #Singapur pic.twitter.com/YN6RDph7mC — DeportesCOPEValencia (@DepCOPEValencia) October 27, 2019

En este sentido, en Deportes COPE Valencia hemos tenido acceso a una información que indica que Peter Lim tenía decidida la salida de Marcelino pero su deseo es que Alemany siguiera en su cargo en el club. Desde Singapur se esgrime al posicionamiento del mallorquín al lado del técnico asturiano cuando se desató el “pulso” este verano entre el Valencia de Valencia y el Valencia de Singapur. Esa situación no gustó al propietario y el adiós de Marcelino acabó arrastrando a Mateu. En este sentido, es conveniente destacar que, el director general siempre mantuvo públicamente un papel de hombre de club con un mensaje de respeto a las decisiones del propietario. Un mensaje que Alemany siempre tuvo el empeño de trasladar en persona al propio Lim en las numerosas ocasiones que le ha pedido audiencia en Singapur y que siempre fue denegada por el mandatario singapurense.

Lim no tenía intención de tirar a Mateu pero considera que el mallorquín se significó demasiado a favor de Marcelino.

Lim le dio una nueva oportunidad a la continuidad de Mateu en el club. Tras el partido de Londres ante el Chelsea, la consigna fue devolver a Alemany a sus funciones diarias dentro del club. Sin embargo, a los pocos días, la desconfianza llegó de nuevo y es que a Anil Murthy le molestó mucho las informaciones que le llegaban del acercamiento de Mateu con la prensa. Consideraron entonces que el papel del mallorquín en el club ya no tenía retorno posible y de ahí, el inicio de las negociaciones entre el abogado del dirigente y los abogados del club para cerrar su finiquito.

Es la manera de explicar el cambio de discurso entre el post partido de Stamford Bridge, donde Murthy dice ante las cámaras de Movistar “no hemos hablado de la salida de Mateu”, y tres semanas después, en el post partido del Metropolitano, también en Movistar, el presidente dice, “cuanto antes salga Mateu, mejor para todos”.

Anil Murthy, en #LaCasadelFútbol



- "Hay cosas importantes que pasaron este verano"



- "Estamos convencidos de que fue la decisión correcta"



- "El equipo está a muerte con el entrenador"



- "Nunca hemos hablado de la salida de Mateu"



- "Tenemos un proyecto; vamos a seguir aquí" pic.twitter.com/Xr8XzsR1l8 — Fútbol en Movistar+ (@MovistarFutbol) September 17, 2019

¿Por qué esperar al mercado invernal para sustituir a Alemany?. La pregunta tiene dos respuestas principalmente.

El Valencia CF no tiene pensado, a día de hoy, fichar en ese mercado. La plantilla está hecha, con la salvedad de la posible salida de Rubén Sobrino que no cuenta con minutos, tampoco con Celades. La segunda cuestión es que se considera que meter ahora a un director general en el club, en medio de este clima enrarecido, no sería conveniente y puede salpicar al trabajo del nuevo ejecutivo. La idea de los mandatarios es que por el mes de marzo, los resultados hayan ayudado a olvidar el tsunami que ha vivido el club en este inicio liguero tras un verano tremendamente convulso.

La tercera posibilidad, llevada a la interpretación, es que tengan que esperar hasta el mes de marzo, porque el sustituto elegido esté ahora mismo trabajando en otro club. Tras el mercado invernal, es cuando los clubes empiezan a planificar la siguiente temporada, y ese es el momento en el que sería más factible desvincularse de un club.

A día de hoy, Lim y Murthy también han decidido que lo que buscan para sustituir a Mateu es un perfil más técnico que deportivo. En este sentido, no convence la figura del ex jugador. Es decir, lo que buscan para sustituir a Mateu Alemany, es otro Mateu Alemany, aunque esto puedo parecer incoherente.