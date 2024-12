Lim prepara la documentación, pero no tiene prisa en vender

Entre toda la vorágine de lo ocurrido ayer en una Junta que pasará a la historia por ser la más rápida, apenas trece minutos, quedó una frase para la esperanza de los miles de aficionados que ansían la marcha de Meriton Holdings del club.

La presidenta Layhoon Chan compareció ante los medios tras la suspensión de la asamblea de accionistas y durante una hora estuvo respondiendo a la prensa. Y entre todas sus palabras, una destaca como titular “Si hay una oferta, estoy segura que Lim la estudiará”.

Lo que puede parecer una obviedad, no lo es si uno revisa la hemeroteca y lee todo lo que ha dicho siempre la presidenta cada vez que se le ha preguntado por una posible venta de la mayoría accionarial de Peter Lim. Siempre había sido muy tajante y contundente: “Lim no vende”, sin embargo ayer, a pesar de reconocer que no hay ofertas y que el propietario tampoco parece haber hecho ningún movimiento al respecto, abrió la puerta a una posible negociación si esa oferta llegara.

El mensaje no se quedó ahí, Lay Hoon añadió un mensaje sin que nadie le preguntara que puede tener un mensaje implícito para quien pudiera estar interesado en la compra del club, “el Peter Lim que yo conozco, nunca vendería barato sus activos”.

Son dos mensajes muy claros que refuerzan el rumor que se va extendiendo por la ciudad y es que el propietario esté pensando, por primera vez, en vender el club. La información que manejamos en Deportes COPE Valencia al respecto es que hace unos meses que el dueño dio ordenes a través de Germán Cabrera de preparar la documentación con el fin de agilizar los trámites ante una posible oferta. Desde hace tiempo el gabinete jurídico King &Wood con sede en Madrid, está manos a la obra. El documento “Sale Teaser”, está hecho desde tiempo y en su día se entregó a algunos posibles inversores. Pero ahora Meriton ha pedido actualizarlo e incluir todas las novedades, incluido la situación del Nuevo Estadio con la reanudación de las obras y los nuevos compromisos con las instituciones o el préstamo de Goldman Sachs, entre otras cosas.

COPE Momento en el que los consejeros abandonan la Junta

¿Qué ha hecho cambiar de opinión a Lim para estar abierto a una posible venta?. Seguramente son varios asuntos. El hartazgo, diez años se cumplen desde su llegada, seguro que es importante. Pero ayer Lay Hoon dio alguna clave al respecto. Lim tenía la idea de dejar el club en manos de su hijo y pasar a un segundo plano en todos los sentidos. Kiat viajó a Valencia, contó que estaba ilusionado, que vendría con cierta frecuencia para gestionar el club de manera directa, pero aquello fue humo, como todo lo de Meriton en los últimos diez años. La realidad como ayer confirmó la propia presidenta, es que Kiat está a otras cosas, está con otras empresas de su padre y se ha olvidado del Valencia CF aunque siga perteneciendo al Consejo de Administración. Ayer participó de manera telemática. El hijo ya no quiere el juguete y a Lim tampoco le interesa. Suena duro, pero se ajusta a la realidad.

¿Esa ventana abierta tras escuchar a Lay Hoon suena a una venta próxima? No lo parece. Repitió la señora Chan hasta en tres ocasiones que “no hay prisa”. Si la oferta no es atractiva, esperarán a que lo sea, ese es el resumen mientras los aficionados se aferran a la luz al final del túnel que interpretan del discurso de la presidenta del club.