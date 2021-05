LIm: "Me despierto, soy dueño del club y a ver qué pasa. No hay más"

Peter Lim, máximo accionista del Valencia CF, decidió hablar después de mucho tiempo callado y sin aparecer. Lo hizo en una entrevista al Financial Times, y lo hizo horas antes de la manifestación que tendrá lugar esta tarde por las calles de València en contra de su gestión. Nada es por casualidad. Pero lejos de amilanarse, el discurso del multimillonario singapurense, es altivo, desafiante y muestra bien a las claras, su distancia y su desprecio hacia lo que tiene entre manos que es nada más, y nada menos, que un club con 102 años de historia. Sus palabras no dejan indiferente a nadie. No puede ser de otra forma. Sus declaraciones son un contraataque a la manifestación de los aficionados. Una provocación más que, lejos de acercar al propietario al sentimiento valencianista, lo aleja de forma definitiva.

Una entrevista en la que habla de todos los temas de actualidad que rodean al club desde hace tiempo y que han avivado la indignación entre el aficionado valencianista.

Posible venta a empresarios valencianos

"Están intentando asegurarse de que no venda el club a nadie que no sea ellos. Esta gente argumenta: ‘somos valencianos, conocemos el club’. Pero con los valencianos, el club quebró, ¿no? No quiero menospreciar al club, pero... tiene 102 años de historia. ¿Nunca ha ganado la Champions League y querían ganarla a toda costa? No tiene sentido".

Peter Lim y su mujer en Mestalla



El Valencia, un negocio más de sus empresas



"Yo puedo hacer 101 cosas para ganar dinero y es lo que creo que puedo controlar mejor. Es algo en lo que soy bueno. Luego, me despierto y soy dueño de un club de fútbol y a ver qué pasa. No hay más. Y la verdad es que tengo algo de compasión por los aficionados. Entre nosotros, entre amigos, decimos que las cosas más pequeñas son las que te dan los mayores dolores de cabeza".

El Valencia, una via empresarial



"Ha sido increíblemente bueno para poder hacer networking. Una vez estábamos cenando distintos dueños de diferentes clubes viendo la final de la Champions League. Tenías en esa reunión a jeques, a reyes, mafiosos, negros, blancos y amarillos. Y estábamos discutiendo sobre el por qué alguien había pagado tanto dinero por un futbolista. Éramos como niños... Este deporte hace que todo se iguale".

El nuevo estadio

"La deuda en la que habríamos incurrido no era sostenible, aunque espero encontrar una solución para completar el proyecto lo antes posible”.

Valor del Valencia CF

Durante la entrevista, Peter Lim reconoció que no tiene planes de vender el Valencia y piensa que vale mucho más que los 100 millones de euros que gastó en 2014 para adquirir una mayoría accionarial en el club.

Superliga

"Si miras la Superliga europea, es puramente para que (los clubes grandes) sobrevivan. Les dan igual los aficionados. ¿Por qué? Porque tienes unas audiencias de 100 millones de aficionados en Asia. ¿Han considerado los propietarios de clubes de la Superliga los derbis locales, los problemas de ver un partido en miércoles y tener que trabajar al día siguiente? Les da igual".

Derechos pignorados sobre futbolistas

Es un "derecho de retención" (lien) que garantiza a Meriton estar por encima de otros deudores en caso de que el Valencia entre en concurso de acreedores.

Dueño de un club

"Esto es bonito. Me despierto, soy dueño de un equipo de fútbol y a ver qué pasa. No hay más".

Sentimiento hacia los aficionados

“La verdad es que los aficionados me provocan algo de compasión, pero entre nosotros, entre amigos, solemos decir que las cosas más pequeñas te dan los dolores de cabeza más grandes".

Las declaraciones han provocado la reacción inmediata de los aficionados que esta tarde se manifiestan, como estaba previsto, a partir de las 18.30h desde la Plaza Zaragoza hasta el Estadio de Mestalla. Se esperaba ya una concentración multitudinaria pero la aparición del propietario y la falta de afecto en sus declaraciones, hacen que se espere una reacción aún mayor por parte de los aficionados valencianistas.