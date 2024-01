El Levante UD vuelve a las andadas

El Tenerife se fue del Ciutat de València sin un triunfo que mereció, sobre todo tras una segunda parte en la que tuvo las mejores ocasiones, aunque a punto estuvo de marcharse con una derrota ya que al Levante, muy espeso toda la noche, le anularon un tanto de Moha Bouldini en el minuto 85 cuando el cuadro insular estaba ya con diez por la expulsión de José León.



Sobró la primera hora del partido y fue a partir de entonces cuando el Tenerife, con un balón al palo de Roberto López y un remate de Enric Gallego, pudo adelantarse. No lo hizo y casi lo paga caro porque el Levante se estiró con un hombre más y acarició la victoria pese a su gris encuentro.



Como si de una pista se tratara de lo que iba ocurrir luego, casi nada pasó en el primer cuarto de hora, pese a que el Levante lo intentó con el desparpajo habitual de Carlos Álvarez. Bien plantado el Tenerife, con hasta cuatro novedades en el once inicial, creció a partir del minuto 20 y Corredera y Roberto López intentaron asumir el mando del choque.



Apareció Álvaro Jiménez por la derecha en la primera aproximación peligrosa del Tenerife y enseguida respondió el Levante. Fue en un contragolpe pero Bouldini, tras recibir un pase profundo de Dani Gómez, se topó con el meta Juan Soriano. Habían pasado casi treinta minutos para ver las primeras acciones de peligro.



De lo más entretenido del primer tiempo fue la batalla entre Álvaro Jiménez y Valle, tan equilibrado como intenso. Pudo, eso sí, adelantarse el Levante en un dos para uno tras un córner del Tenerife, pero Pablo Martínez falló un pase claro para Dani Gómez y el descanso llegó sin goles.



Arrancó algo más animada la segunda parte con un tiro al larguero de Corredera, aunque el colegiado pitó después una falta anterior de su compañero Enric Gallego que hubiera invalidado el gol. La imprecisión de Pablo Martínez era la peor noticia de un Levante errático en la primera hora del partido.



La hinchada del Ciutat de València estalló con el zurdazo de Roberto López al palo izquierdo (m.60) en la mejor ocasión visitante. Silbó la grada a Javi Calleja y éste reaccionó metiendo en el campo a Lozano y Andrés García. No le funcionó y volvió a tener una gran ocasión el Tenerife con un remate forzado de Enric Gallego que salvó de forma milagrosa Andrés Fernández en la línea de gol.



Faltaba un cuarto de hora y el Levante seguía espeso, aunque la expulsión de León tras una rigurosa segunda amarilla le dio la última oportunidad. La tuvo Iván Romero en un mano a mano dentro del área que estrelló en el palo y el rechace lo aprovechó Bouldini para marcar, pero estaba en claro fuera de juego (m.85).



Con el empate el Levante desaprovechó una nueva ocasión para recortar distancias con sus rivales por el ascenso a Primera y el Tenerife, que no gana en el campo del Levante desde 1960, prolongó su mala racha al encadenar su quinto encuentro seguido sin ganar.



Ficha técnica:



0 - Levante UD: Andrés, Capa, Vezo, Álex Muñoz, Valle (Rober Ibáñez, m.85), Pablo Martínez (Andrés García, m.62), Rey, Algobia (Lozano, m.62), Carlos Álvarez (Iván Romero, m.75), Dani Gómez (Brugué, m.87) y Bouldini.



0 - CD Tenerife: Juan Soriano, Mellot, León, Sipcic, Medrano (Nacho, m.71), Álvaro Jiménez (Luismi Cruz, m.94), Álex Corredera (Bodiger, m.71), Aitor Sanz, Rahmani (Loïc, m.85), Roberto López (Teto, m.85) y Enric Gallego.



Árbitro: López Toca (Colegio cántabro). Amonestó al local Algobia y al visitante Nacho. Expulsó al visitante León por doble amarilla en el minuto 80.



Incidencias: partido correspondiente a la vigésimo cuarta jornada de LaLiga Hypermotion celebrado en el Ciutat de València, ante 14.427 espectadores. Se guardó un minuto de silencio en memoria de los aficionados del Sevilla fallecidos esta semana en un accidente de tráfico cuando viajaban a Madrid a presenciar el partido ante el Atlético de Copa del Rey.