El Levante UD ve insuficiente la primera propuesta del Benfica por Carlos Álvarez

El Levante UD quiere hacerse fuerte y mantenerse firme en la postura que defendió públicamente Pepe Danvila en COPE el pasado 2 de junio: “Carlos Álvarez jugará con el Levante UD en Primera salvo que alguien pague la cláusula de 25 millones de euros”. La oferta del Benfica, de momento, ni siquiera llega a los 20 millones de euros que el CEO y máximo accionista podría aceptar.

El Benfica, de hecho, está más cerca de los 15 millones de euros. Hay, sin embargo, un factor que podría provocar que el club luso elevara su apuesta (fija, sin variables) por el héroe del ascenso. Y es que el Benfica juega este miércoles en casa la vuelta de la fase previa de la Liga de Campeones ante el Fenerbahçe turco tras empatar sin goles en la ida. En el caso de superar la ronda, el Benfica podría poner más dinero encima de la mesa y convencer al Levante UD.

El Levante UD, eso sí, ingresará solo el 60 por ciento de la venta de Carlos Álvarez, ya que como desveló Deportes COPE Valencia, el Sevilla FC mantiene en 2025 el 40 por ciento de los derechos económicos y un 30% si se vende en 2026.

El futbolista, lógicamente, ve con buenos ojos su salto a Portugal en el caso de que el Benfica se clasifique para la máxima competición europea. Pese a que Danvila confirmó públicamente que quería ofrecer a Carlos Álvarez una mejora de contrato y una ampliación del mismo hasta 2029, la intención del máximo accionista no ha prosperado en una propuesta formal.

Tras convertirse en el héroe del ascenso con el gol anotado en Burgos en una temporada en la que marcó 7 goles y dio 11 asistencias, Carlos Álvarez ha participado desde el banquillo en las dos primeras jornadas de Liga, aunque mermado por la pubalgia que le ha afectado en la pretemporada.