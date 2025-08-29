El Levante UD sigue a cero

Calero, junto a su ayudante en el banquillo del Martínez Valero

El Elche CF ha logrado su primera victoria de la temporada tras superar con claridad al Levante UD, gracias a los goles anotados por Rafa Mir y Rodrigo Mendoza, ambos en el inicio de la segunda parte.

El equipo ilicitano, que se mantiene invicto en la competición, ha sido muy superior en juego y ocasiones a su rival, que sigue sin puntuar en su regreso a la máxima categoría.

El duelo autonómico siguió desde el inicio el guión previsto, aunque de una forma más exagerada de lo esperado.

El Elche monopolizó por completo la posesión del balón, obligando al Levante a atrincherarse alrededor del área del debutante meta australiano Ryan.

El conjunto ilicitano, con un sistema de tres centrales para darle amplitud al campo, manejó a su antojo el balón y comenzó a generar ocasiones casi por inercia.

Ryan demostró sus reflejos al sacar un remate de cabeza de Álvaro, que poco después, de nuevo con la testa, estuvo muy cerca de abrir el marcador.

El Levante sobrevivió como pudo a la estampida del Elche, que generó peligro tanto en acciones combinativas como en el juego directo.

El conjunto valenciano logró sacarse de encima el dominio de su rival en el ecuador del primer acto e incluso se permitió amenazar con un remate mordido de Iván Romero que despejó Affengruber con Dituro ya batido.

Febas, uno de los jugadores más activos del Elche junto a Rodrigo Mendoza, también tuvo la opción de marcar tras un contragolpe.

El Elche fue perdiendo precisión con el paso de los minutos, lo que aprovechó el Levante para dar un paso adelante.

El partido se descosió en los últimos instantes de la primera parte, en la que Mir vio cómo el colegiado le anuló un gol por falta previa.

La réplica del Levante no se hizo esperar y Carlos Álvarez hizo temblar el larguero de Dituro con un gran remate desde el interior del área para cerrar por todo lo alto el primer acto.

El arranque del segundo tiempo no pudo ser más positivo para el Elche. Al minuto de juego, Rafa Mir recogió una dejada de Álvaro para sortear a un rival, avanzar hacia el área y batir con a Ryan con un potente disparo al ángulo.

El gol desató al Elche y encogió al Levante, que apenas cuatro minutos después recibió un segundo golpe, ahora anotado por Rodrigo Mendoza tras una aventura ofensiva de Bigas.

El canterano celebró su reciente convocatoria con la selección Sub 21 con un gran gol tras un disparo sutil, raso y ajustado desde la frontal del área.

El Levante, aturdido, tuvo su opción de engancharse al partido con una ocasión de Brugué, que tras ganar la espalda a la defensa no fue capaz de batir a Dituro.

Calero intentó revitalizar a su equipo con los cambios, entre ellos el de Morales, pero el Elche no renunció a su estilo y siguió controlando el juego.

Mourad tuvo, a la contra, la opción de sentenciar, mientras Pablo Martínez y Víctor García intentaron buscar en los últimos minutos un gol que no llegó.

Ficha técnica:

2 Elche: Dituro; Chust, Affengruber, Bigas; Álvaro Núñez, Febas, Aguado (Neto, min. 69), Rodrigo Mendoza (Fede Redondo, min. 85), Germán Valera (Pétrot, min. 85); Rafa Mir (Mourad, min. 65) y Álvaro (André da Silva, min. 69).

0 Levante: Ryan, Toljan (Víctor García, min. 68), Dela, Elgezabal, Cabello (Morales, min. 61), Manu Sánchez (Iker, min. 83); Pablo Martínez, Oriol Rey; Carlos Álvarez (Olasagasti, min. 68), Brugué e Iván Romero (Carlos Espí, min. 83).

Goles: 1-0, min. 46: Mir. 2-0, min. 50: Mendoza.

Árbitro:Iosu Galech Apezteguía (Comité navarro). Mostró tarjeta amarilla a Rodrigo Mendoza por el Elche y a Dela y Doljan por el Levante.

Incidencias: Encuentro correspondiente a la tercera jornada de LaLiga EA Sports disputado en el estadio Martínez Valero de Elche ante 26.935 espectadores.