El Levante UD solo contempla la venta de una de sus estrellas

Una y ojalá que ninguna. El deseo del Levante UD es no desmantelar la columna vertebral del equipo y por eso únicamente contempla la venta de una de sus estrellas por debajo del valor de su cláusula de rescisión. A día de hoy al despacho del presidente Quico Catalán no ha llegado ninguna oferta formal, pero pretendientes no faltan para Bardhi, Campaña y Aitor.

Según ha sabido Deportes COPE Valencia, sólo negociarían la venta de una de sus mejores futbolistas si la oferta es buena, pero posteriormente a esa salida se remitirán a la cláusula de rescisión del resto de jugadores. En el mercado de agentes son conscientes de esta situación y, por eso, saben que será más fácil salir si se presentan los primeros en el despacho de Quico con una oferta.

Como viene contando COPE desde inicio de año, el macedonio Enis Bardhi es uno de los jugadores con más cartel. Su sprint final, además, ha elevado su valor de mercado. Con contrato hasta 2022 y una cláusula de 50 millones, ha despertado el interés de clubes en Italia (la Sampdoria ya lo quiso hace un año) o Alemania.

Aitor espera el paso definitivo del Athletic Club, quien como desveló COPE ya le trasladó a su entorno que cuenta con él pero debe sacar del equipo a Iago Herrerín. El meta vasco tiene una cláusula de 30M y su contrato, pese a haber sido renovado el pasado otoño, se ha quedado desfasado económicamente por su gran rendimiento este curso.

El tercer caso es el de José Campaña, con un compromiso entre las partes para abandonar el Levante UD si llega con 30 millones de euros, cantidad que supone la mitad de su cláusula. Es el jugador franquicia y sobre el que Paco López quiere seguir construyendo su proyecto.

El club de Orriols, sin embargo, tendrá que vender jugadores si quiere hacer alguna compra importante, ya que está muy ajustado su límite salarial. El presidente del Levante UD se comprometió en diciembre ante sus accionistas a vender futbolistas por un valor de unos 17 millones de euros, algo que prácticamente ha logrado gracias a la venta de Cabaco en enero al Getafe (7,8 millones menos el 30% que pertenecía a Nacional de Uruguay) y la compra de Moses Simon por parte del Nantes (5M) este mes de junio.

Además, el Levante UD, como adelantó el pasado jueves 9 de julio Deportes COPE Valencia, tiene encima de la mesa la mejora contractual de Roger, las renovaciones de Morales y Rochina y la actualización de contrato de Bardhi, si es que no sale este verano. Los fichajes de un central, un extremo y un delantero son prioritarios y la portería también se reforzará.

Por otro lado, jugadores como Duarte, Hernani o Sergio León no cuentan deportivamente para Paco López, pero tienen contrato en vigor con el Levante UD y su salida no será sencilla. Quien más fácil lo tiene, porque únicamente tiene un año más firmado y por sus condiciones económicas, es el defensa costarricense.