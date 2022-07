Layhoon: “El Valencia CF no está en venta”

El mensaje ha sido claro y contundente por parte de Layhoon Chan. “No vendemos el club. El valencia CF no está a la venta. Lo mejor es que el estadio se construya y se recupere la confianza con la afición. Llevamos 255 millones de euros invertidos en ocho años, mucho más que nunca antes en la historia del club. No estoy alardeando, sólo pido que no se dude de nuestro compromiso”. En una rueda de prensa para analizar el futuro del Nuevo Mestalla, que ha sido prácticamente el único tema que se ha tratado, la expresidenta ha acallado cualquier tipo de rumor sobre la posible salida de Peter Lim del Valencia CF.

Y en cuanto al estadio, Layhoon, tras haber mantenido reuniones con los principales responsables políticos de la Comunitat Valenciana, ha explicado cuál es el punto de vista de Meriton.“El estadio costará unos 120 millones de euros y ya tenemos ochenta de los fondos CVC, lo que supone un gran punto de partida para ochenta o noventa por ciento del estadio. No es problema financiar los treinta o cuarenta millones restantes. Podemos financiarlo con Caixabank o con venta de terciario”, especificó.

Layhoon también explicó que en todas las reuniones con las autoridades se le ha transmitido con claridad el mensaje de que va a caducar la ATE y que no se prorrogará. "Sin embargo, también se me ha dejado muy claro que si cumplimos todas las condiciones de la ATE, el club podrá gozar de todos sus beneficios de esta”, explicó.

Chan ha comparecido en Mestalla durante algo más de una hora





La gestora de Singapur contó que le ha preguntado a los dirigentes políticos si había algo que ella pudiese hacer para frenar la caducidad, pero le han respondido que no. “Honestamente, no entiendo el por qué y tampoco tengo claro cómo tenemos que proceder en relación con la licencia. He venido a demostrar nuestro compromiso ante las autoridades”, agregó.

Layhoon contó que el ayuntamiento de València ha manifestado que es muy importante que el nuevo Mestalla se abra con una capacidad de 70.000 asientos, pero que, con un compromiso de nueve áreas de ocio y restauración con terrazas que ocupan 4.000 asientos, se comprometen a construirlo con 66.000 plazas.

“Si las 66.000 plazas son la solución indispensable que hay que cumplir para tener el estadio, la cumpliremos. He garantizado al Ayuntamiento que vamos a construir el estadio con un aforo de 70.000, pero queremos trabajar por fases”, reiteró Layhoon, quien dijo que ha intentado convencer al alcalde Joan Ribó- y a la vicealcaldesa -Sandra Gómez- de que es importante mantener nueve terrazas porque convierten al estadio "único y atractivo" y agregó que está "muy contenta porque han podido ver y entender ese concepto único y singular”.

Pérdidas en el ejercicio económico

Las pérdidas del Valencia CF en el ejercicio 21-22, a la espera de la finalización del ejercicio contable, rondan los cincuenta millones de euros, según afirmó la expresidenta del Valencia y persona de confianza de Peter Lim, Layhoon Chan, en una rueda de prensa. “No estamos en situación de bancarrota. Todo este tiempo el Valencia siempre ha estado apoyado y avalado por Meriton -la empresa de Peter Lim que gestiona el club- y aunque las cuentas no son efectivamente atractivas, no somos el único club español que tiene problemas financieros”, agregó Layhoon este viernes.

En su comparecencia para explicar la situación del club y del proyecto del nuevo estadio, la consejera singapurense apuntó que los últimos dos años de covid han tenido un gran impacto en la industria del fútbol, pero hizo un llamamiento a la calma “porque el principal accionista está comprometido con el día a día y el futuro del club”.

“Si Peter Lim no estuviera comprometido, yo no estaría aquí intentando resolver el problema del estadio. El estadio es parte del proyecto y del club. Meriton no solo apoya el estadio, sino a todo el club”, remarcó.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Layhoon: "Tenemos la financiación necesaria para acabar el estadio"