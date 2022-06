Lay Hoon, un lustro después

Lay Hoon Chan presentó su dimisión como presidenta del Valencia CF en abril de 2017. "Ha llegado el momento de hacerse a un lado, este cambio estaba planificado". En esos términos se refirió en la rueda de prensa de despedida. El 1 de julio de ese mismo año se hizo efectiva su marcha, completando así dos años y cuatro meses en la presidencia. Fue la primera mujer en la historia en ocupar ese cargo en el Valencia CF. Llegó con el traspaso accionarial en 2014 y tres años después regresó a Singapur para trabajar con Peter Lim. No obstante, estos últimos años no han supuesto una desvinculación total de la entidad a nivel laboral.

En abril de 2020 ya contamos en COPE que Lay Hoon era la persona de confianza a la que Lim había asignado el asunto del Nou Mestalla. El objetivo era dar luz a la reanudación de las obras del nuevo estadio, pero los hechos desde entonces no han caminado en ese sentido, al menos no en consonancia con Anil Murthy, quien no ha avanzado en la construcción y ha generado grandes tiranteces con las instituciones. Se entiende que la ejecutiva tuvo buena relación con ellas y Peter Lim recupera su figura para que aporte su talante para desencallar el tema del Nou Mestalla una vez presentado en rueda de prensa.

Una presidencia en palabras

Lay Hoon abandonó la presidencia marcada por la inestabilidad de los resultados y con la pérdida de credibilidad del traspaso de Paco Alcácer. En sus ruedas de prensa fue recurrente el tema Mendes y aseguró ante las peñas que no tenían intención de vender al delantero de Torrent al Barça. Sus comparecencias eran en inglés, con diferentes intérptetes al lo largo de los años, aunque asistía a clases particulares de español y se atrevió a expresarse en nuestro idioma alguna vez.

"Yo soy Peter Lim", la frase que le acompañó con la intención de sentenciar que no hacía falta que el magnate singapurense viajara a Valencia, que ella era la cabeza visible del proyecto. Ahora,un lustro después, vuelve a Valencia para intentar dar luz al Nou Mestalla. Mujer fuerte de Peter Lim, llega acompañada de Kim Koh y se esperan reuniones importantes en los próximas días, después de la que ya se mantuvo en los últimos días con la Generalitat.

Audio