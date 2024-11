Lato: "La casualidad hizo que mi padre evitara la V-30"

Toni Lato es uno de los futbolistas valencianos que han tenido que hacer de tripas corazón y jugar al fútbol el pasado fin de semana, mientras Valencia, su tierra, se hundía en el barro y en la tragedia. La incomprensible decisión de LaLiga de no suspender la jornada le llevó a Vitoria ante el Deportivo Alavés. El de La Pobla jugó, pero en una situación que calificó de “inhumana”. Una vez jugado el partido, el lateral ha liderado junto con su club, acciones solidarias para enviar tres camiones de material para las victimas de la tragedia. En Deportes COPE Valencia hemos hablado con el ex valencianista, todavía afectado por todo lo sucedido y ante la impotencia de vivirlo en la distancia y no poder ayudar en primera persona.

¿Cómo estás y cómo está la familia?

Afortunadamente mi familia está bien. En mi pueblo, La Pobla de Vallbona pasó cerca, pero la tormenta no dejó daños tan graves como los que estamos viendo en otros pueblos. Pero todos tenemos conocidos, amigos, esta desgracia ha afectado a mucha gente y es imposible no estar afectados ante esta situación que no hubiéramos deseado nadie y estamos muy dolidos.

Vivir la tragedia en la distancia

Solo puedo mandar todo mi apoyo y el abrazo a todas las personas afectadas. Desde la distancia solo nos queda intentar aportar lo que esté en nuestras manos para que se sientan arropados. Es impresionante ver como la gente está ayudando, tanto en Valencia, como en el resto de España. Me emociona ver esa solidaridad ante esta situación difícil y complicada para todos

La muerte de José Castillejo, un ex compañero en la Academia de Paterna

Fue un momento durísimo. Venía de entrenar y mis padres se ve que no me lo querían decir. Me enteré por un amigo y no me lo podía creer. Es una desgracia tremenda. Era un chaval espectacular. Mi familia estuvo el otro día con su familia dándoles el abrazo y despidiéndolo y desde aquí les mando todo mi cariño a una familia espectacular como es la de José.

LaLiga y la no suspensión de la jornada

Fue un partido muy difícil de jugar. Fue inhumano, lo dije y lo sigo pensando. No sé si estábamos preparados mentalmente, sobre todo yo, para jugar ese encuentro. Hay cosas más importantes en la vida que el fútbol. Está claro que es nuestro trabajo y tenemos que cumplir, pero creo que hay situaciones como esta que son mucho más importantes que jugar un partido que podría haberse jugado en otra fecha.

Solidaridad desde Mallorca

Cuando pasó todo esto, estuve hablando con el CEO del Mallorca Alfonso Díaz y Pablo Ortells que querían hacer algo también y echar una mano a los pueblos valencianos. Queríamos ayudar y estar presente en la zona, pero el calendario no nos lo ha permitido. Pero estoy muy orgulloso de ver toda la gente que ha acudido a la llamada del club. Pensábamos llenar dos camiones y al final fueron tres los que se ha mandado hacia Valencia. Dar las gracias a la gente de Mallorca porque la respuesta ha sido espectacular desde el minuto uno.

Bendita casualidad

Mi padre trabaja en el Puerto de Valencia y, por casualidades de la vida, ese día fue por dentro de la ciudad y no por la V-30 que es por donde suele ir. La vida tiene estas cosas y pudo salvarse. Esa fue la primera llamada que hice y gracias a Dios la familia está bien. Ahora nos toca estar cerca de esas familias que están sufriendo y de las miles de personas que se han visto afectados. Desde aquí mi abrazo y todo lo que pueda ayudar, por supuesto, pueden contar conmigo.