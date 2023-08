Kocho pone líder al Levante UD

El Levante UD, con un solitario gol marcado por el georgiano Girogi Kochorashvili y un buen trabajo defensivo, ganó por 0-1 en el estadio Cartagonova y, de ese modo, se sitúa como líder provisional de LaLiga Hypermotion con siete puntos sumados, mientras que el Cartagena continúa sin haber puntuado, al acumular tres derrotas en este arranque de campeonato.



En el minuto 16 Alfredo Ortuño no controló bien el balón cuando se quedaba en el mano a mano con Joan Femenías y en los tres siguientes minutos bien pudo adelantarse el Levante. Un buen chut de Álex Cantero se encontró con el despeje de Marc Martínez y luego fue Gonzalo Verdú el que desvió un disparo de Korchorashvili que apuntaba al 0-1.



La réplica la puso Jony Álamo, cuyo lanzamiento no fue a portería, y acto seguido Álex Cantero tuvo la oportunidad más clara hasta entonces. Marc Martínez, con la pierna izquierda, le negó el gol en el uno contra uno con el partido ya mucho más dinámico.



La calidad de los granotas -hoy de azul- se apreció en el minuto 25 y se tradujo en el gol que obtuvo Kochorashvili aprovechando un buen pase de Álex Cantero en una jugada de transición y con la suerte de que su remate tocó en Gonzalo Verdú y eso descolocó a Marc Martínez.

El Levante UD de Calleja es líder de Segunda con 7 puntos







Alfredo Ortuño, en el 38, envió un tiro peligroso a las manos del guardameta visitante y todavía antes del descanso fue Jairo Izquierdo el que no precisó su chut también desde dentro del área, por lo que ambos conjuntos se retiraron a los vestuarios con la mínima renta valenciana.



En la reanudación, después de sendas intervenciones de los porteros -Marc Martínez ante Andrés García y Femenías frente a Iván Ayllón- le fue anulado un gol a Damián Musto por una clara falta previa sobre Kochorashvili.



Otra vez Iván Ayllón rozó el empate con un disparo que le salió demasiado cruzado y tras esos instantes de acoso local el Levante logró enfriar el encuentro. Los minutos transcurrían a su favor y el Cartagena y el orden defensivo de los de Calleja les llevó a controlar la situación pese a no tener demasiado el balón.



Las permutas no hicieron cambiar la decoración y el delantero colombiano Juanjo Narváez, otro recién llegado al Efesé, debutó pero sin protagonismo con su nuevo equipo en un encuentro en el que los cartageneristas volvieron a evidenciar su falta de eficacia y ni con nueve minutos de tiempo añadido al 90 fueron capaces de amenazar de verdad al rival en ese tramo final del encuentro si se exceptúan tres cabezazos, dos de ellos de Alfredo Ortuño y uno más de Isak Jansson. Los dos primeros fueron desviados y el tercero a las manos de Femenías.



-- Ficha técnica:



0 - Fútbol Club Cartagena: Marc Martínez; Carlos Sánchez (Jansson, m.66), Gonzalo Verdú, Fontán, Jairo (Arnau Solà, m.83); Musto, Jony Álamo (Djaka, m.76), Hevel, David Ferreiro (Juan Carlos Real, m.66); Iván Ayllón (Juajnjo Narváez, m.83) y Alfredo Ortuño.



1 - Levante Unión Deportiva: Femenías, Vezo (Dela, m.83), Postigo, Álex Muñoz, Álex Valle (Marcos Navarro, m.90); Kochorashvili (Roger Brugué, m.70), Oriol Rey, Andrés García (Carlos Álvarez, m.83), Sergio Lozano; Álex Cantero (Óscar Clemente,m.70) y Bouldini.



Gol: 0-1, M.25: Kochorashvili.



Árbitro: Adrián Cordero Vega, del comité cántabro. Mostró la tarjeta amarilla a los locales Musto (m.56), Carlos Sánchez (m.62), Jansson (m.71) y Juan Carlos Real (m.73) y a los visitantes Kochorashvili (m.37), Postigo (m.64), Álex Muñoz (m.80), Bouldini (m.81) y Carlos Álvarez (m.94).



Incidencias: Partido correspondiente a la tercera jornada de LaLiga Hypermotion de fútbol que se disputó en el estadio Cartagonova de Cartagena ante 7.243 espectadores.