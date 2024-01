Sánchez: "Hay mucha gente que se tiene que comer las palabras sobre Baraja"

Valencia CF y Celta se miden hoy en los octavos de final de la Copa del Rey. Un duelo a partido único con dos equipos que conoce muy bien Juan Sánchez, protagonista en Deportes COPE Valencia en la previa del choque de Mestalla.

Partido especial para usted

Es un partido muy bonito y para mí dos equipos muy especiales y que quiero mucho. Son dos equipos donde me han ido muy bien las cosas. Me fui muy joven con 22 años a Vigo. Fui internacional, jugué UEFA y fui el primero en marcar en Europa. Luego con el Valencia CF, haber sido jugador de la cantera de aquí y poder ganar Liga, UEFA y marcar goles en Mestalla es algo que siempre quería cuando era niño. Son dos equipos que siempre estarán en el corazón.

¿Quién es el favorito en el partido de Copa?

Al final es un partido de Copa a partido único. Será muy igualado. Para el Celta es más importante LaLiga porque está en una situación peligrosa. Supongo que Rafa Benítez va a rotar y competirán muy bien mañana. Quizás el Valencia CF por jugar en casa y porque Mestalla aprieta puede ser que sea algo más favorito, pero está igualado seguro.

¿A los jóvenes les cuesta más salir cedido ahora en busca de minutos?

Sí, en esa época también Angulo, Albelda, Palop, Alcácer. Ha cambiado todo y cómo está el club. Mejor para ellos, aunque a veces no se sabe. Lo que tú crees que estás hecho igual no y es mejor que te vayas, y otras veces estás preparado, tienes la personalidad y al final eres un jugador importante, como está ocurriendo con los que están ahora. Javi Guerra, Diego López, Fran Pérez, Alberto Marí, Mosquera… Son jugadores que se lo han ganado e importante El Pipo que ha apostado por ellos en un contexto muy complicado del club, sobre todo el año pasado. Los chavales son activos muy importantes para el club.

¿Con qué chaval de esta quinta te quedas?

Te voy a decir dos. Mosquera y Javi Guerra. Me parecen dos jugadores con un recorrido tremendo. Bien haría el club en amarrarlos. Porque si no vendrá un equipo grande y se los llevará. Me parecen dos cañones de jugadores. Sé lo complicado que es ser canterano y hacer las cosas bien. Es una locura lo que están haciendo.

¿Qué opina del trabajo de Baraja? Ha puesto a los chavales y les ha dado continuidad

Hay mucha gente que se tiene que comer las palabras del año pasado. Hubo mucha gente que le faltó al respeto. Mucha gente que no confió en él porque no tenía bagaje en Primera. La gente que entiende el fútbol, la gente valenciana le tiene que agradecer mucho lo que hizo el año pasado. Conoce Valencia y conoce todo. Si ya como jugador tenia personalidad, como entrenador lo demostró con creces. Puso a estos jugadores jóvenes en una situación límite. El equipo estaba casi para bajar. Todo el mundo está viendo su capacidad y tiene un valor impresionante para él.

La confirmación del proyecto esta temporada

Estoy de acuerdo con que lo que está haciendo esta temporada es de mayor admiración incluso. Igual que cuando eres jugador tienes que mantenerte, él lo está confirmando y se ha adaptado muy bien a la dificultad que ha puesto el club en cuanto a la plantilla. Tiene carencias y hacen falta jugadores en todas las líneas prácticamente. Desde el trabajo, que los jugadores creen en lo que él piensa. Eso tiene un valor impresionante. Nadie pensaba que el equipo estaría en la situación que está. Y eso es por las decisiones que ha ido tomando. Lo más difícil como entrenador es que todos los jugadores crean en ti. Poder gestionar un vestuario así es fundamental. El equipo está funcionando muy bien.

Hasta donde pueda leer, ¿qué ha cambiado en Hugo Guillamón y cómo ha sido el proceso?

Es un jugador que está en la empresa de representación que estoy yo, pero no estoy al día a día de hablar con él. Si bien conozco y si una cosa tengo clara es que está en el primer equipo porque tiene un gran carácter y gran mentalidad. Es un chico que eso lo tiene claro. Puedes tener buenas características, pero si no tienes esa personalidad se hubiera hundido. Es muy fuerte y está teniendo la recompensa de lo que ha tenido que aguantar que parecía que no iba a volver a jugar. Se está demostrando que es un jugador de equipo, es jugador del Valencia CF, que quiere mucho al club y está dando un gran nivel.

| Noticia @DepCOPEValencia | ??



?? Peter González



?? El Real Madrid ya sabe que el @valenciacf quiere incorporarlo



?? El extremo zurdo llegaría cedido con opción de compra, quedándose el club blanco un % del jugador



?? Los detalles, en @COPEhttps://t.co/OlGr22pU27 — Deportes COPE Valencia (@DepCOPEValencia) January 15, 2024

Conoce el mercado, ¿necesita muchos retoques el Valencia CF?

No porque el equipo esté tan cómodo se puede pensar que no hace falta refuerzos. Si quieres aspirar a más o intentar luchar o soñar, la parte por fuera, jugadores de banda, podría venir bien algún refuerzo. Tema centrales está muy bien Mosquera, pero a ver la situación de Paulista y Diakhaby. Es verdad que tienes los jóvenes y puedes darle cancha. Todos sabemos cómo está el club y si los jóvenes están bien, fenomenal.

Ve mucho fútbol, ¿ha podido ver en los últimos tiempos a Peter González?

No lo he visto mucho este año. Más el año pasado. Puede jugar por dos bandas. Bastante rápido. A lo mejor con los que tienes me iría a un jugador más consagrado, con más experiencia. Tienes jugadores jóvenes y de la casa en esos perfiles.