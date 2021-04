José Puentes: "La Euroliga nunca nos engañó"

Durante una hora el director general y consejero delegado de Valencia Basket, José Puentes, ha estado respondiendo a todas las preguntas que se le han querido plantear en torno a la actualidad del club, basada principalmente en la eliminación de cara a los playoffs la Euroliga y el consiguiente descenso a la Eurocup en la temporada 2021-22. "Estamos decepcionados aunque hemos progresado, pero no ha sido suficiente. Nos duele que equipos por debajo de la tabla la jueguen y nosotros no, pero esto no es un fracaso en absoluto. Estamos construyendo un proyecto diferencial. En lugar de estar enfrentados a la Euroliga tenemos que buscar opciones".

Rueda de prensa en la pista central de L'Alqueria



¿Y cuáles son esas opciones para que Valencia Basket sea un candidato tenido en cuenta por parte de la organización de la Euroliga? "Tenemos relación directa con ellos. Intentamos que se acuerden de nosotros y ellos piensan en Valencia Basket. Sabíamos las normas y hemos perdido en la cancha. Nunca nos engañaron".

¿Qué supone a nivel económico la disputa de esta competición? "Valencia Basket ha percibido un ingreso de 900.000 euros" después de las 19 victorias cosechadas esta temporada.

Y respecto al futuro más cercano no se ha mostrado excesivamente preocupado: "el núcleo del equipo tiene contrato". Sobre Ponsarnau "está haciendo un buen trabajo y si fracasamos el primero en irse tendría que ser yo" ha añadido.

La Euroliga de las chicas

Por supuesto también ha hecho referencia a la brillante temporada del equipo femenino que ha ganado la Eurocup, ha disputado la final de la Copa de la Reina y está a un partido de meterse en la final de la Liga Endesa: "no se puede prometer nada. Seguimos picando piedra" ha comentado en tono jocoso.

En cuanto a la próxima campaña ha confirmado que hay muchas opciones de que España pueda contar con una tercera plaza en la Euroliga y que sea para Valencia Basket: "también ahí apretamos", ha concluido Puentes.