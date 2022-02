José Bordalás: “Hablamos de Ilaix sin que saliese Wass”

Mercado de fichajes

“Son los fichajes que ha hecho el club y con ellos tenemos que afrontar esta segunda vuelta y Copa del Rey para tener las mejores garantías. Ilaix es un chico joven que vimos en el FC Barcelona. No estaba teniendo protagonismo en el Leipzig del que hablamos y nos podía ayudar. Bryan Gil, ya lo quise en el mercado de verano. No pudo ser porque lo fichó el Tottenham. El central, Eray (Cömert) necesitábamos un central porque Paulista lleva tres meses fuera por lesión y estoy seguro que nos van a ayudar”.

Copa o Liga

“Le doy prioridad a ambas. No hay esa diferencia que pensamos. En fútbol se reducen muy rápido. Qué equipo baja los brazos y se entrega. Ninguno. Todo está muy comprimido y va a ser una lucha titánica. Le doy mucha importancia a la Copa y muchísima importancia a la Liga”.

Refuerzos y sistema de juego

“Va a ir en función de las posibilidades y el rendimiento. Esta semana no tenemos a Alderete y las lesiones te limitan a jugar con un dibujo u otro”.

Lesionados

“No soy el portavoz. Hay portavoces a nivel médico que tienen que informarles de las lesiones. Cillessen, no es de las importantes. Está en readaptación. Para mañana no estará pero en breve contaremos con él. Paulista va bastante bien. No te puedo decir cuándo estará con el grupo con normalidad”.

Consenso

“Yo trasladé siempre dentro de un consenso, las necesidades que consideraba. Si no han llegado los futbolistas o ese puesto de mediocentro, será porque el club no ha podido o no se han encontrado con ese nivel Valencia que sirviera para reforzarnos”.

Valoración del mercado

“No, no voy a poner ningún adjetivo. A partir de ahora, no soy el portavoz de todo. Soy el portavoz del equipo, de la competición. Habrá otras personas en el club que serán portavoces. No sé los motivos porque no controlo. A nivel económico u otros que se me escapan. Han llegado estos chicos, la plantilla que tenemos es la que tenemos. Para mí es la mejor. Me voy a volcar al 100% para que el Valencia esté lo más arriba posible”.

Ilaix, junto a Bordalás





¿Ha cambiado algo?

“No, son las incorporaciones que han llegado. Me habría gustado, así lo trasladé, que era prioridad un mediocentro. No ha podido ser. Me consta que se ha trabajado para que viniese pero no ha venido. Era una prioridad, igual que no saliese Daniel Wass. Hablamos de Ilaix sin que saliese Daniel Wass. Intentaremos mejorar, ser eficaces y hacer una buena segunda vuelta”.

Dos puestos a reforzar. Llegó el central, no el mediocentro

“Era una prioridad. Finalmente no ha llegado, hablábamos de Ilaix como un 8 o un 10. No es un mediocentro. Siempre sin la salida de Wass. Ha salido y no hemos cubierto esa posición. Estos chicos que han llegado, aun faltándoles a alguno esa experiencia, nos van a ayudar”.

Europa: vía Copa o Liga

“Nosotros vamos a darle importancia al partido de mañana. Tenemos la posibilidad de estar en semifinales de la Copa. Jugamos en Mestalla, con nuestra afición. Tiene que ser un día importante. Intentaremos pasar. Sería muy bueno para el club, para la afición, para todos. En Liga tenemos que intentar recuperar los puntos perdidos e intentar dejar al equipo lo más arriba posible. No podemos hablar de objetivos a largo plazo”.





Su futuro. ¿Seguirá?

“Eso es una percepción. Mi relación es buena, es profesional. Cualquier tipo de especulaciones forma parte del mundo del fútbol. No estoy pensando en la temporada próxima, sino en el momento actual. Sumar los puntos necesarios para no tener problemas”.

Mercado. Perfil de refuerzos

“Hay jugadores que sí habíamos hablado de ellos y coincide. La posición de mediocentro no se ha cubierto. No es responsabilizar a nadie. Muchas veces no sé los motivos. No es mi labor ni los puedo controlar”.

Cádiz CF

“Un partido complicado, difícil. En su mente está lo mismo que tenemos nosotros. Que pueden hacer historia. Lo afrontarán con el máximo interés. Ambos venimos de descansar. Recuperan jugadores importantes, han fichado a Lucas Pérez. Desde el cambio de entrenador han mejorado los resultados. Conozco a Sergio, es un magnífico entrenador”.

Fichajes disponibles

“Sí, les veo bien. Son chicos muy disciplinados. Alguno le falta esa experiencia pero les veo bien físicamente. Incluso Bryan Gil, que empezó hoy. Se le ve con muchas ganas, viene de entrenar. Están disponibles. Ilaix y Bryan Gil conocen la Liga”.

Portero Copa: Jaume, Mamardasvhili

“No tengo dudas. Tenemos a ambos porteros disponibles. Son decisiones que toma el entrenador. Hablo con los técnicos de la portería. La decisión la tomo yo. Cualquiera de los dos está disponible. Giorgi tuvo un protagonismo muy alto en el inicio. Salió porque es un chico muy joven. Lo hemos recuperado y está en condiciones de ayudar como Jaume”.

Contacto con Lim

“No, no he tenido contacto directo. Sí con el presidente y con Miguel Corona. Con Peter Lim no hemos podido hablar”.

No soy portavoz

“Sí, soy profesional. Estoy obligado a hacer mi trabajo. No ha habido ningún cambio pero no puedo estar hablando constantemente y desgastándome siendo el portavoz de departamentos que no son los míos. Yo tengo que hablar de fútbol, porque es mi labor”.

¿Ve peligrar la permanencia?

“Yo siempre soy optimista. No pienso en esa posibilidad. Yo pienso en sumar puntos para acercarnos a los puestos de arriba. Pero soy realista: no podemos pensar en Europa cuando el equipo no ha sido capaz de ganar a ningún equipo de la parte alta de la tabla. Nos gustaría ser campeón, pelear por el campeonato”.

Futuro

“Yo no alimento nada. Estoy tranquilo, soy una persona que no piensa en el futuro. A los futbolistas les digo que no podemos pensar en el pasado ni en el futuro. Solo el presente. No alimento nada. Estoy tranquilo, trabajando con la máxima profesionalidad. Dedicación máxima porque el Valencia esté lo más arriba posible. Hasta la última gota de mi energía y de mi sudor. Estos son los futbolistas que han venido, tenemos esta plantilla, y para mí son los mejores”.

No hablar con Lim

“No me sorprende. En fútbol no me sorprende nada. No hubo ninguna promesa. La propiedad tendrá sus motivos y su agenda. A través del presidente se decidirá el tema y las situaciones del día a día del club”.

No hay portavoces en el club

“Yo les entiendo. Pero entiéndame que yo soy el entrenador. No puedo. Hay temas que se me escapan. Me equivocaría al dar una opinión que no estoy al 100% informado”.

Favorito el Valencia en Copa

“Favorito lo es. Por historia, pero eso en el fútbol, sirve de muy poco. Hay que jugar en Mestalla, con nuestra afición. Nos da una energía y un plus extraordinario. Tengo que darle las gracias a la afición. Siempre ha estado con el equipo. Tenía una muy buena opinión de la afición del Valencia. Ahora, para mí, es la mejor afición que he tenido”.

Perfil 6. Mediocentro defensivo. ¿Se le ha fallado?

“No ha podido ser. Ahora tenemos que pensar en el presente”.

Oficio

“Confiamos, insistimos día a día. Tenemos la media más joven del campeonato, es evidente, está ahí. El futbolista tiene que madurar, manejar los tiempos de partido. Eso te lo da la experiencia pero no podemos estar lamentándonos de esa falta de oficio. Queda el campeonato, la Copa y sacar el máximo rendimiento del equipo”.

Bordalas se ha implicado en el fichaje de Bryan Gil





Bordalás: su papel en la llegada de Bryan Gil

“No lo sé. Me consta que el club ha hecho su trabajo importante para poder incorporarlo. Sin el trabajo del club es imposible que lleguen jugadores. Ya hablé con el chico en los JJOO, varias veces. Hace pocas fechas también hablamos. Le he inspirado confianza al igual que él a mí. Ha decidido venir a Valencia porque es un gran club, conoce a algún compañero y entre todos le hemos convencido para que venga. Lo da absolutamente todo. Nos va a ayudar”.

Mejor o peor plantilla

“Lo veremos en el día a día. Salieron seis y llegaron tres. Uno, Daniel (Wass), era titular indiscutible, los otros tenían menos protagonismo. Que se adapten estos chicos y que nos ayuden”.