Joel Soriano: "El segundo partido contra el Real Madrid será diferente"

El Valencia Basket juega el domingo, a las 18:30 horas, el segundo partido de la final de la ACB. Toca aprender, corregir y reaccionar para no volver a caer enredado en la defensa del Real Madrid. El viernes sólo fueron capaces de anotar 75 puntos. Desde el 20 de abril en Lleida, no se quedaba por debajo de los 80 puntos anotados en liga (67-76). Su media en estos playoffs era 96'4 puntos anotados. Hasta el viernes. Excepto en el tercer cuarto, con la explosión anotadora de Badio y sus 15 de los 28 puntos, el resto fue poco prolífico (47 en los restantes 30 minutos).

El equipo de Chus Mateo, con su físico, con Tavares condicionando, rebajó los porcentajes taronja a un flojo 28 de 71 (39 por ciento) en tiros de campo. Unido a la cantidad de puntos encajados en la pintura,46-26, y el consecuente alto acierto blanco en tiros de dos (25 de 42, un 59 por ciento), el Madrid rompió el encuentro en el último cuarto, llegando a mandar por 18 puntos.

EMILIO COBOS Igualar el listón físico del Real Madrid será clave para asaltar el feudo blanco

La desesperación ofensiva llevó a una deficiente defensa. En eso hay que mejorar. "Hemos tenido algunos momentos buenos, pero nos ha faltado un poquito de continuidad. En los momentos malos en ataque, con algunas pérdidas o fallos en tiros fáciles, ahí en Madrid ha estado muy bien, han aprovechado para recuperarse y, después, coger distancia. Ahí hemos querido arreglar las situaciones de una forma un poquito individual, en vez de tener ahí un poquito más de paciencia y compartir mejor el balón", se quejó Pedro Martínez después de la primera batalla.

Recuperar el juego colectivo y al mejor Montero

El juego coral es clave para tumbar a los blancos y volver a Valencia con una victoria. El viernes sólo dos jugadores acabaron en dobles dígitos de valoración: Badio (15) y López-Arostegui (12). El Madrid tuvo a seis, con un Feliz resaltando con 22. Quizás el jugador que más lejos estuvo de su rendimiento habitual fue Jean Montero.

EMILIO COBOS Andrés Feliz fue el MVP del primer partido de la final y ganó el duelo con su amigo Montero

En el foco de la defensa blanca, el dominicano (3 puntos y seis rebotes, con un pobre 1 de 9 en tiros de campo) perdió claramente su duelo ante su compatriota Feliz (18 puntos, 6 rebotes y 3 asistencias). Para la estrella taronja fue su peor anotación del curso en competición nacional. Es cierto que un golpe en el segundo partido ante Laguna Tenerife en su mano derecha le viene dando problemas y ya estuvo gris en el tercero (4 puntos) en la isla.

El viernes quedó demostrado que con 30 minutos a buen nivel no da para ganarle a este Real Madrid. Hay que ser capaces de equilibrar el poderío físico madridista los cuarenta minutos. "Es una final, no te van a repartir caramelos. Han jugado físico y nada que decir, esto va de eso . Tenemos que adaptarnos y, en esos momentos de dificultad, no querer devolver los golpes rápido, sino madurar un poco más las acciones, tener un poquito más de paciencia. Ahora tampoco hay que negativizar o a ver todo lo malo. El domingo hay que mejorar nuestro porcentaje de dos y mejorar nuestra defensa", explicó el técnico taronja.

Real Madrid La defensa de Valencia Basket deberá funcionar mejor que el viernes

"El domingo será diferente. Hemos visto el vídeo, agregaremos alguna cosa más a nuestra ofensiva y hay que jugar con nuestro estilo, más rápido. Y seguir luchando y trabajando. Vamos partido a partido. El viernes no jugamos a nuestro ritmo, pero el domingo va a ser diferente", auguró Joel Soriano. El pívot dominicano, uno de los tres jugadores del país caribeño en esta final (Montero y Feliz), te drá que volver a pegarse con Edy Tavares, el gigante del Real.

El domingo volverá a haber un desplazamiento masivo de aficionados a Madrid. Unos 300 seguidores taronja se volverán a dejar notar en las gradas del Movistar Arena. "Sentimos su amor el viernes y sabemos que el domingo van a estar aquí. Estamos muy orgullosos de que vengan y a eso vamos", comentó Soriano emocionado.

Valencia Basket, a volver a romper la historia del 1-0

Un 1-0 en la final ACB al mejor de cinco partidos es garantía de éxito. 35 eliminatorias se han disputado en este formato. En 22 de las 24 ocasiones en que se logró el 1-0 en la serie, acabó levantando el trofeo el conjunto que arrancó con victoria. Es decir, en más de un 91,6% de los precedentes

De esas 22 ocasiones, en 11 (50%) se ha solucionado la serie por la vía rápida: 3-0. En un 31,8% de las veces (7 eliminatorias) se ha necesitado un quinto partido para que el conjunto local consiguiera llevarse el título por 3-2. El resultado menos habitual es el del 3-1 (18,2%), que se ha producido solo en cuatro oportunidades.

Los únicos dos casos en los que un 1-0 no terminó con victoria del equipo que partía con el factor cancha a favor se han dado hace ya algunos años. En la 15/16, el Barça venció en el primer encuentro de su serie contra el Madrid, pero los blancos acabaron campeones tras un 1-3. El otro caso es del 2017, también 1-3, con el Valencia Basket remontándole al Real de Laso. Por eso Chus Mateo no se cansó de advertir a los suyos.

"Valencia es un equipazo, que juega a un ritmo endiablado y que es poco predecible. Muchísimas veces durante este año ha sido capaz de anotar más de 100 puntos. Hemos conseguido el primer punto porque hemos defendido muy bien. Esta línea es por la que tenemos que seguir. No desfallecer ni dar por hecho nada porque Valencia es un equipo con muchísimos puntos en muy poco tiempo. Confiarte con ellos es hacer tonterías. Sería una estupidez por nuestra parte", recalcó el técnico del Real Madrid.