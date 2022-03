Jesús Vázquez aprovecha su oportunidad

La vida son decisiones y, en el caso de nuestro siguiente protagonista, no hubo lugar a la duda. Jesús Vázquez Alcalde (Mérida, 2 de enero de 2003) apostó el pasado verano por aquello que le dictaba el corazón sin atender las propuestas que harían dudar a cualquiera. A pesar del interés de varios clubes europeos por hacerse con sus servicios, Jesús Vázquez renovó su contrato hasta junio de 2025 con el equipo que lo había visto crecer como persona y futbolista desde los cinco años. Del prebenjamín al primer equipo. Ese siempre había sido su objetivo en la Ciudad Deportiva de Paterna y la temporada pasada pudo cumplir su sueño (16 de diciembre de 2020, debut en Terrassa en Copa con el primer equipo). Por el camino, su formación se caracterizó por ir dando pasos agigantados año tras año. Un adelantado a su tiempo al que todos señalaron como el siguiente eslabón en una cadena de laterales izquierdos con reconocimiento internacional. Jaume Costa, Jordi Alba, Juan Bernat, José Luis Gayà o Toni Lato. Todos ellos con el sello inconfundible de la Factoría Paterna.

Vázquez, en plena acción



Jesús Vázquez comenzó la pretemporada con el primer equipo consciente de la competencia con la que se iba a encontrar. Gayà, el capitán y abanderado del proyecto y Lato, un recambio de garantías para el puesto. A pesar de ello, Vázquez no quiso ni oír hablar de una posible cesión: quedarse para luchar por un sitio en el Valencia CF aceleraría su aprendizaje en la élite. Ha tenido que ser paciente. Esperar su momento y no desesperarse por ello. Su presencia en el equipo ha llegado con cuentagotas (ocho partidos: cuatro como titular, 420 minutos) pero, el pasado sábado en Mestalla, le tocó llegar para quedarse. Y sin duda fue, su actuación más completa en el momento más oportuno.

Es internacional en las inferiores



Las desgracias en forma de lesión llegaron con los problemas de Gayà y Lato, a los que hay que añadir la lesión de Thierry, haciendo inviable que Dimitri Foulquier abandone la banda derecha para ocupar el carril zurdo. Incluso le han beneficiado, de manera indirecta, las salidas de Cristiano Piccini y Daniel Wass en el mercado de invierno. Todo eso ha tenido que pasar para que, ahora, llegue la hora de Jesús Vázquez. Y el canterano no la quiere desaprovechar. Frente al Granada CF, mostró su versión más competitiva. Sabe que su presencia en el once pasa por solventar los conceptos defensivos que le exige su entrenador y, seguramente por ello, todavía no lo hayamos visto más suelto en la faceta ofensiva, donde ha destacado durante todos estos años tanto en la Academia como en las inferiores de la selección.

En la celebración de la Copa



A sus 19 años recién cumplidos, Jesús Vázquez tiene la oportunidad de su vida: asentarse en el carril zurdo de Mestalla. Sabe que Gayà y Lato están por delante en las preferencias de José Bordalás pero, hasta que vuelvan a estar disponibles, ha llegado su momento. Y no lo quiere desaprovechar.

Once ideal de esta jornada del diario Marca



Tal y como desvelamos en COPE, su futuro está muy vinculado a lo que suceda con el de Gayà. Si el capitán che renueva (Lato tiene contrato hasta 2023), Jesús Vázquez tiene decidido buscarse un sitio donde le den los minutos que necesita para seguir con su proyección. De hecho, varios clubes se han vuelto a interesar por él. Pero para eso todavía queda. Lo importante es ahora: la banda izquierda que siempre quiso ocupar, es suya. Y no piensa dejar pasar esta oportunidad.