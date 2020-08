Javi Jiménez, inconformista: “Me hubiera gustado tener minutos”

Recién renovado hasta 2022, Javi Jiménez se marcha al Albacete para dar un paso adelante en su carrera profesional. Allí, a las órdenes de Lucas Alcaraz, espera coger la experiencia necesaria para poder volver dentro de un año al club de su vida, ya que el central del Aldaia abandona la ciudad deportiva de Paterna por primera vez en los últimos quince años.

Javi Jiménez atendió la llamada de DEPORTES COPE Valencia para analizar su salida rumbo al Carlos Belmonte.

Salida al Albacete

“Llevábamos varias pretemporada pensando en salir cedidos pero las lesiones me han lastrado un poco y no se ha podido hacer antes. Estoy muy contento por el club al que vengo. Han mostrado interés desde enero, que ya estuvo a punto de hacerse y tengo muchas ganas”

Su debut con el Valencia CF

“Jugué dos partidos de Copa del Rey, con Voro de entrenador, y fue un año muy bueno porque estuvimos a punto de subir con el filial. He tenido dos o tres años delicados con el tema de las lesiones, pero son cosas que pasan en el fútbol pero hay que mirar adelante, tener un poco de suerte y a trabajar”

Sus opciones con el primer equipo

“En el fútbol pueden pasar muchas cosas. Fui convocado con el primer equipo a un par de partidos antes del mercado de invierno, me lesioné y no pude ir al Albacete. Me hubiera gustado tener minutos, porque lo esperaba después del confinamiento pero son decisiones del entrenador e hice lo que tenía que hacer: trabajar y esperar”

Salida de la ciudad deportiva

“No he podido hablar con Javi Gracia. Fui el martes un momento a la ciudad deportiva, recogí las cosas y fue todo muy rápido. Le deseo mucha suerte esta temporada”

Crisis en Mestalla

“Me dedico a jugar y poco puedo decir. Le deseo mucha suerte a Ferran, Dani y Coquelin y que les vaya muy bien”