Javi Gracia: “Lo que me preocupe o me deje de preocupar, a pocos le interesa”

Reuniones con Murthy

“Mi situación no es diferente. Vienes de un mal partido y eso te mantiene más preocupado por la situación, pero el día a día no ha cambiado. De la reunión poco te puedo decir porque yo no he estado en ninguna reunión”.

“Yo esta semana, el presidente me pasaron una llamada suya. Hablé con él unos minutos, me preguntó por la situación del equipo y nada más. Al día siguiente hubo una reunión con los capitanes y los embajadores y nada más. Lo que yo he tenido de contacto con el presidente esta semana fueron esos minutos de llamada telefónica, preocupándose por la situación del equipo y nada más”.

“No contemplo otra cosa que no sea ganar. Lo que hablé con el presidente ya lo he dicho: llamada corta, por teléfono, mostrando interés por el equipo”.

Convocatoria

“Mangala ya estuvo convocado en el anterior partido. Entraría Jasper (Cillessen), que ya está disponible. Diakhaby y Cheryshev llevan procesos de recuperación diferentes”.

Cillessen será novedad en la convocatoria

No juegan Aspas y Brais Mendes

“Todos vemos la trascendencia que tienen algunos jugadores para su equipo. Me preocupa que no consigamos los resultados que todos queremos. Las circunstancias de los equipos, son todas parecidas. Todos tenemos algunas ausencias. En estos últimos partidos ha sido así. Estamos preocupados por el rival, por las oportunidades y por no conseguir los puntos que hay en juego. A pesar de las ausencias, lo importante son los puntos en juego”.

Gonçalo Guedes

“No tengo un interés especial en personalizar por un resultado o partido. Es un jugador importante, lo ha sido y lo debe de seguir siendo. El trabajo que hace a diario lo mantiene y sigue esforzándose por ayudar al equipo. Debemos mejorar a nivel individual para que a nivel colectivo el equipo consiga jugar mejor”.

¿Siente que se la juega contra el Celta de Vigo?

“Sobre eso ya he contestado. Ya sabéis cuál es mi intención desde hace tiempo. Lo que me preocupa es hacer las cosas mejor. Los puntos que hay en juego son muy importantes. Con esa intención e ilusión hemos trabajo durante la semana para prepararlo y conseguirlo. Sigo siendo optimista y positivo: creo que lo vamos a hacer bien”.

Gracia con el apoyo del vestuario

Hablar con Lim

“No me han transmitido nada al respecto. No sé qué posibilidades habrá. ¿Le gustaría que pasara? No sé lo que va a pasar”.

Planteamiento de partido

“Estoy de acuerdo en que la imagen que se dio en el último partido fue muy mala. El propósito en cuanto a planteamiento era la de ser agresivos, presionar más alto, recuperar en campo contrario. Al final las cosas no salían. El Celta tiene altos porcentajes de posesión, acumula muchos jugadores en ataque. Habrá momentos en los que tengamos que ser agresivos en la presión y otros, más replegados, en los que controlemos el partido en esas transiciones para que el rival sufra. No sé si será el partido en el que, no teniendo tanta posesión, también seguir siendo dominadores del juego. Lo importante es que al final del partido, demos una buena imagen y tengamos un buen resultado”.

Cillessen

“Cuando hablábamos de Jasper (Cillessen) con el alta médica en semanas anteriores, que no se le veía para ir convocado, es porque existían esas dudas de estar en plenitud. Ahora lo está, va disponible y es uno más”.

Gracia gesticulando

Ambiente dentro del vestuario

“Valoro muy positivamente todo este tipo de reuniones que se hacen con embajadores, capitanes… Porque quiero ver, en ellos, buenas intenciones. Las veo. Y es positivo. Lo que realmente que tenemos que mostrar es traducirlas en lo que todo el mundo espera: jugar bien. La buena voluntad traducirla en buen juego y resultados. Yo lo agradezco viniendo de quién viene. Embajadores, jugadores buscando esa comunión, esa fuerza para el próximo partido. Lo agradezco mucho”.

Maxi Gómez

“Es un jugador que en el último partido tuvo pocas opciones. Pero en el anterior tuvo varias situaciones de área con remates que no fueron acertados. Es un jugador que nos da mucho, pero no hay una indicación para que salga del área. Es su hábitat, ahí es peligroso. Cuando las tiene, las termina bien. Confianza plena, y arroparle para generarle situaciones de gol”.

¿Le preocupa dejar de ser entrenador del Valencia CF?

“Yo lo que quiero es hacer mi trabajo lo mejor posible y que el equipo gane. Lo que me preocupe o deje de preocupar, a pocos le interesa. Yo lo que haré es hacer mejor mi trabajo”.