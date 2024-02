Jaime Pradilla "Hay que ir a la Copa del Rey a jugar liberados y en equipo"

El Valencia Basket viaja mañana por la tarde a Málaga para la Copa del Rey, donde se cruzará en cuartos de final ante el Gran Canaria (Martín Carpena, 21 horas). Lo hará después de una dura y sonrojante derrota en Bilbao y después del cabreo de su entrenador y su castigo. Álex Mumbrú, molesto con sus jugadores, hizo sesión de vídeo y entrenamiento en cancha nada más aterrizar en Manises procedentes de tierras vascas. Con el orgullo tocado, sin contar entre los favoritos ni siquiera ante los canarios en el primer cruce, los taronja quieren mostrar su mejor imagen, la que les ha hecho tumbar este curso a grandes rivales. Uno de los hombres que ha dado un paso adelante en estas semanas más grises ha sido Jaime Pradilla. El pivot internacional ha hablado con COPE poco después de ser convocado por Sergio Scariolo para las ventanas FIBA.

¿Cómo se encuentra?

Muy bien, con ganas de que empiece la Copa y con mucha ilusión.

Una alegría extra esa convocatoria con la selección española, aunque usted ya está acostumbrado a tener protagonismo con la Familia. ¿Es más especial por ser en casa?

Sí, estoy muy contento y agradecido a Sergio Scariolo y a la selección española por la convocatoria. Muy contento de jugar en casa, en Zaragoza ese partido contra Letonia y con ganas de poder estar con la selección, pero antes, centrados en la copa.

Están más compañeros suyos en esa lista (Xabi López-Arostegui, Víctor Claver y Sergio de Larrea como invitado), pero llama mucho la atención la vuelta de Ricky Rubio. Una gran noticia.

Muy contentos de que pueda volver a la selección, que vuelva a jugar con nosotros.

Viene de hacer un gran partido en Barcelona (15 puntos el techo de esta temporada) y de ver como sus compañeros se abalanzaban sobre usted, en especial Ojeleye. ¿Cómo se encuentra esta tempotada en Valencia Basket?

Muy bien, estoy muy contento, con ganas de seguir creciendo y ayudando al equipo. Al final lo de Barcelona es un premio al trabajo. Tenemos un muy buen grupo y estoy muy agradecido a los compañeros por celebrarlo así conmigo. Además, con Semi Ojeleye tengo muy buena relación y es un momento que me lo llevaré para mí.

Jaime Pradilla recibió ante el Olimpia Milano una gran inyección de cariño de la FontetaMiguel Ángel Polo

Han pasado ya casi cuatro años desde su llegada a Valencia como una de las grandes promesas del baloncesto español y europeo. ¿Cómo ha visto su progresión en Valencia Basket, con grandes jugadores en su posición?

Ha habido un poco de todo, con dientes de sierra, pero hay algo que me lo ha puesto muy fácil aquí, el trato del público, del club... todos me han acogido muy bien, me he sentido muy querido desde le primer día. Hace unas semanas se demostró, contra Milán la Fonteta, en un partido en el que sólo metí dos o tres puntos, cantó mi nombre. Estoy muy agradecido de cómo me han tratado siempre. Es verdad que he pasado mejores o peores momentos pero siempre han estado a mi lado. Aquel partido fue un clic, necesitaba un partido de energía y ese lo fue.

¿Te estas liberando de un peso por tener que mantener un listón tan alto siempre y la falta de minutos, de rodaje?

Hay que seguir trabajando, crecer como jugador... son momentos y ahora me ha llegado esta oportunidad de tener más minutos, trabajando, y así hay que seguir, con la mayor humildad, trabajando y luchando por ayudar al equipo y crecer como jugador.

¿Cómo fueron esos momentos duros y en quién te refugiaste para salir adelante?

Claro que los hubo, pero me apoyé en los de siempre, en la familia, que para mí es lo mñás importante que tengo, losd que siempre están. Al final, son los que ayudan en el día a día a seguir creciendo y gracias a ellos sales adelante.

Pradilla ha ganado protagonismo en las últimas semanas con las lesiones de Davies y ToureMiguel Ángel Polo

¿Llegó a dudar de usted mismo?

El año pasado fue difícil y complicado, pero no dudé de mí, porque soy muy trabajador y a la gente trabajadora siempre le llegan las cosas.

¿Cómo afrontó el verano sabiendo que seguía el entrenador, que se renovaba la plantilla, con fichajes de nivel?

A veces hablamos de un tema físico, pero también hay un aspecto mental. Desconectar, estar físicamente bien, pero lo más importante es trabajar tu mentalidad, seguir trabajando. Sé que la palabra que más utilizo es "trabajar" pero al final es que te da frutos.

¿Hay espíritu en el vestuario de hacer algo grande en la Copa?

Tenemos un primer rival muy complicado, el Gran Canaria. Nos ganaron aquí, tienen muy buenos jugadores y juegan muy bien en equipo. Sabemos que tenemos que trabajar mucho, no dar ni un solo balón por perdido. Trabajar, lo repito mucho, pero es la única clave porque sabemos que si no lo hacemos nos puede pasar como en Bilbao.

¿Qué va a hacer con tu perro Zar durante la Copa?

Mi novia se queda aquí con él, ella trabaja. Si no, se iría al pueblo, que allí se lo pasa mucho mejor que aquí.

Acaba contrato a final de temporada aunque hay una opción para ampliar un año más. ¿Le gustaría seguir en Valencia Basket?

Estoy contento en Valencia como ya he dicho y he demostrado. Aún queda temporada, al final veremos. Hay opciones por las dos partes.

Después de la derrota en Bilbao, el entrenador hizo vídeo y entrenamiento. ¿Hacen autocrítica en el vestuario?

Estábamos y estamos todos cabreados. Fue un momento difícil, pero ahora hay que pasar página, olvidar ya eso, tenemos esa espinita ahí y hay que ir a la copa a jugar liberados y en equipo. Trabajar en defensa, trabajar en atque, y a disfrutar que es lo más importante.