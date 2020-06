El isquio de Coquelin complica el final de Liga para el Valencia CF

La factura de la derrota ante el Real Madrid en Valdebebas va más allá de los tres puntos y la goleada. Celades puede perder tres jugadores para el partido del domingo en Mestalla ante Osasuna y pendiente de recuperar al central Gabriel Paulista.

Lo que es seguro, Kangin Lee no estará por sanción tras su expulsión ante el equipo de Zidane y José Luis Gayá lo verá desde casa debido a la acumulación de tarjetas tras ver la quinta por protestar tras el gol anulado a Rodrigo.

Coquelin notó un pinchazo en los isquiotibiales a los pocos minutos de saltar al campo

Kangin volvió a ser expulsado

La atención se centra ahora en Francis Coquelin. En el club cruzan los dedos ante la incertidumbre de una lesión que podría apartar al francés del equipo las próximas semanas con lo mucho en juego que tiene por delante el equipo de Albert Celades. Coquelin fue la gran sorpresa por su ausencia en el once valencianista. Salió desde el banquillo en el minuto 68 de la segunda parte sustituyendo a Dani Parejo, pero su reacción tras un lance de partido, dejó claro que su suplencia no era casualidad si no que llegaba justo al partido. El centrocampista notó un pinchazo en los isquiotibiales. Apenas pudo mantenerse sobre el césped en los últimos minutos del choque. Tras la primera exploración en el vestuario de Valdebebas, se vio claramente que tenía inflamada la zona afectada y abandonó la Ciudad Deportiva con ostensible dolor. Esta tarde no ha trabajado con el equipo en el regreso al trabajo en Paterna. Hay que esperar a que baje la inflamación y desparezca el hematoma para realizar las pruebas médicas pertinentes. Desde el club, cruzan los dedos pero tienen la sospecha de una afectación muscular que, como mínimo, le dejarían fuera dos semanas de la competición. Las alarmas se han encendido. Futbolista indiscutible en el once del técnico catalán. Kondogbia asumiría un rol fundamental en este tramo final de temporada.

Gayà, sancionado ante Osasuna

Si ha estado en el entrenamiento de Paterna, Maxi Gómez, aunque es cierto que hoy los titulares ante el Madrid, trabajaron en el gimnasio en sesión de recuperación. El uruguayo se retiró del encuentro en el inicio de la segunda parte debido a unas molestias provocadas por una dura entrada de Casemiro en el pie del que fue operado hace tres meses de la fractura del quinto metatarsiano. La precaución se impuso y Gameiro sustituyó a Maxi pero parece que la cosa no fue a más y se quedó solo, afortunadamente, en el golpe.

Garay y Piccini siguen ocupando la enfermería ché. El lateral italiano ha comenzado a realizar carrera y balón en solitario sobre el césped de Paterna y se espera que en un par de semanas, pueda ayudar al equipo en este tramo decisivo de la temporada. Las miradas están puestas en Paulista al que los médicos han tenido que frenar en dos ocasiones. Quiso jugar ante el Levante y volvió a pedirlo para estar ante el Madrid. La elongación en el recto anterior, pedía prudencia. El miércoles probó sobre el césped, hoy ha trabajado con el grupo y podría ser la gran novedad en la convocatoria que dará mañana Celades para enfrentarse al conjunto navarro en un partido con sabor a final. Un nuevo traspiés dejaría sin opciones Champions al Valencia y se alejaría de la posibilidad de Europa League.