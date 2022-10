Ilaix juega siempre

Del ostracismo a ser imprescindible. De estar olvidado en Leipzig a no perderse una en València. Así ha cambiado la vida deIlaix Moriba que, en su segunda temporada como cedido en Mestalla, y pese al cambio en el banquillo sigue siendo un futbolista que lo juega todo.

Al ser presentado en verano



La temporada pasada, con José Bordalás al frente, llegó para ocupar la plaza vacante que había dejado Daniel Wass. Aterrizó en Manises el 28 de enero, cuando el mercado invernal tocaba a su final, debutó en los cuartos de final de la Copa del Rey contra el Cádiz CF y. desde entonces, no se ha bajado del autobús de los partidos. En la campaña 2021-22, disputó 18 choques (12 de ellos como titular), para un total de 1.109 minutos, sólo se perdió dos encuentros por culpa de sendas sanciones (una por doble amarilla contra el RCD Mallorca y otra por acumulación de amonestaciones) y fue protagonista en la final de la Cartuja porque de sus botas salió la asistencia que sirvió para que Hugo Duro marcara el único gol che.

Ilaix llegó del Leipzig



Y este curso se parece bastante al anterior. No disputó las tres primeras jornadas porque su fichaje aún no había fraguado. Su cesión se cerró el último día del mercado de verano y regresó a València el 1 de septiembre. Su reestreno no fue excesivamente afortunado, pues fue expulsado en Mestalla frente al Getafe CF a los 18 minutos de estar sobre el césped. Pero ni siquiera este incoveniente frenó su participación ya con Gennaro Gattuso a los mandos del equipo. De hecho fue sancionado ante el Rayo Vallecano en la jornada 5 y ha jugado todo lo demás, siendo titular frente al RC Celta, RCD Espanyol, CA Osasuna y Sevilla FC. Saltó a Mestalla faltando 15 minutos para acabar el derbi contra el Elche CF. Acumula un total de 331 minutos, lo que le lleva a ser el 13er futbolista en participación, por delante de Cavani y po debajo de Nico González.