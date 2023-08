Iborra: "Ojalá pueda volver al Levante UD para ayudar desde donde sea"

Vicente Iborra, ahora jugador del Olympiacos griego, nos ha atendido en Deportes COPE Valencia para valorarnos sus primeras semanas en Grecia y algunos temas vinculados a su Levante UD.



¿Cómo están siendo estos primeros días en Grecia?

Es verdad que es una nueva experiencia, pero contento y sorprendido con las sensaciones del club en los primeros días, tratando de adaptarme lo antes posible. Han sido días de conocer y tener buenas sensaciones.

¿Te llevas a la familia para que sea más sencilla esa adaptación?

Sí, por supuesto, van a venir, les necesito, me necesitan y creo que es una buena experiencia para ellos, para aprender, para enriquecerse, y, como en anteriores etapas, para sacar lo mejor de todo esto.

Las pretemporadas, no importa dónde, son siempre duras...

Sí, sí, es un periodo en el que hay que cargar las piernas y cada vez hay más viajes para jugar partidos, pero es lo que hay, esto es el fútbol moderno, hay que adaptarse y llevarlo de la mejor manera.

¿Has podido comprobar el ambiente especial y pasional de la afición griega?

Aún no hemos jugado en nuestro estadio, pero venimos de jugar partidos en Inglaterra y en Escocia y la afición del Olympiakos se ha hecho notar, eso quiere decir que son pasionales, que lo viven mucho... por la calle me he podido cruzar con algunos de ellos y sí, expectante de conocer y poder disfrutar esos derbis que en cada país tienen sus cosas y que aquí todos conocemos desde la distancia como son.

Tienes 4 títulos de la Europa League, la competición que disputáis este año. ¿Te han metido presión para ganarla este año?

Es verdad que tenemos muchas expectativas puestas en ella, pero antes tenemos una previa muy importante que empezamos el día 10 y estamos a la espera de saber el rival. Pasarla sería empezar la temporada de la manera y encarar ese tramo inicial de liga que siempre es importante.



Hablemos del Levante UD. ¿Ya has podido cerrar la herida de no subir, de aquel penalti de Villalibre?

Es difícil, después de los primeros días prácticamente no lo creía, no lo asimilaba. Ahora, pasa el tiempo y lo vas asimilando, pero fue tan cruel la manera, que cuesta por todo lo que supone no haber ascendido. Esto es el fútbol, la cara amarga que nos tocó vivir y que ahora hay que pasar página, aprender y luchar por volver.



Ahora el club está en un proceso de cambio en cuanto a la gestión del club.¿Crees que puede afectar al Levante UD el año que viene o lo ves con objetivo real de ascender a primera?

El fútbol es tan imprevisible que nunca sabes lo que puede ocurrir. Hace unos años vivimos una etapa que parecía que el club podía desaparecer, parecía el fin del mundo, pero se subió y se acabó jugando Europa. Quiero creer que pueda ser esto un punto de inflexión, para aprender, para mejorar, y que deportivamente entre la pelotita, que vaya todo mejor. Se está fichando bien, me gusta el perfil de lo que han traído, conozco lo que hay, al mister, y creo que hay motivos para ilusionarse más allá de lo que pueda suponer el momento económico del club.

¿Estás preocupado con la situación económica del club?

Sí, obviamente. No soy consciente cien por cien de los números que pueda manejar el club, de la deuda que pueda tener, pero como aficionado, la información que uno lee y percibe no es agradable. Lo que más me preocupa es en manos de quién va a estar el club. Es lo más importante, que fuera gente que amara el club y que haga todo lo necesario para que el Levante esté donde tiene que estar. A día de hoy eso es lo que preocupa, porque la afición va a permanecer, el sentimiento va a estar ahí, pero sí me preocupa el rumbo que pueda llevar el club desde dentro.

Tú querías seguir, incluso en Segunda División. El Fair Play Financiero lo impidió todo...

Sí, totalmente. En caso de ascenso, yo era jugador del club en propiedad. En días anteriores, en entrevistas, me preguntaban qué pasaría si no se subía... pero yo ni me lo planteaba, no quería pensar en ningún escenario negativo como después se dió. Luego ocurrió y no hubo otro camino que buscar todas las maneras de volver, pero cuando la Liga no lo permitió... hubo que buscar otro camino.

¿Te planteas volver para retirarte en el Levante UD?

Obviamente, sí. Es verdad que la temporada pasada no fue fácil, hubo que remar, de no empezar bien, pasar momentos negativos... cuando sientes el club como tuyo, cada derrota se magnifica, pero merece la pena sufrir por lo que uno quiere. Ojalá pueda volver para tratar de ayudar dónde sea y desde dónde sea. Estar al lado de mi club es lo que siempre he querido.

¿Igual tienes para entonces a tu amigo Héctor Rodas en el banquillo?

Pues no me extrañaría nada, porque es positivo tener a gente de la casa, que conoce los valores y la filosofía, pero sobre todo, gente preparada.

¿Cómo has vivido el fichaje de Pepelu al Levante UD?

Lo he vivido un poco al margen, no hemos hablado prácticamente nada en las últimas semanas. No ha sido fácil para él, para nadie en general. Al final se han tenido que tomar decisiones, por parte suya, por parte del club, dadas por la situación del club. A partir de ahí, cada uno ha mirado por su interés, pero al final se toman decisiones en función de cómo viene todo dado.

¿Entiendes a los levantinistas que se sienten decepcionados?

Puedo entender a todo el mundo. No me gusta opinar cuando no conozco la situación cien por cien. Al final es muy fácil opinar desde fuera en función de los intereses que uno tenga. Como no tengo ningún interés que no sea querer al club y respetar a un compañero, no quiero opinar.