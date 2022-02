Hundimiento en Getafe camino del descenso

Un doblete del delantero turco Enes Ünal y un tanto de Carles Aleñá impulsaron hacia la zona tranquila de la tabla al Getafe, que superó 3-0 al Levante, inmerso en una crisis preocupante de resultados tras dar un paso más hacia un funeral prácticamente anunciado con destino hacia la Segunda División.



El Levante llegó en estado comatoso al Coliseum Alfonso Pérez y se marchó del estadio del Getafe con un clavo más en su ataúd. Cada vez tiene menos margen para salvarse y podría acabar la jornada a once puntos de la permanencia si el Mallorca gana su encuentro al Cádiz. De nuevo, como en muchas fases de la temporada, fue timorato en defensa y lo pagó muy caro.



Frente a un equipo que marcha como un cohete desde que llegó Quique Sánchez Flores al banquillo, no se puede fallar atrás. Y es que, el Getafe tiene dos virtudes: se ha convertido en una roca en defensa y delante no perdona con Enes Ünal al frente de casi todas las operaciones.



En esta ocasión, no tardó ni 43 segundos en inaugurar el marcador y sacar los colores al sistema defensivo del conjunto granota, que pecó de indolente en un córner lanzado por el uruguayo Mauro Arambarri que cabeceó a la red Enes Ünal. No se había llegado al minuto de juego, y el Levante ya tenía una losa encima en forma de gol.



Increíble el caso de Olivera, que mostró un despliegue físico imponente después de jugar todos los minutos posibles con Uruguay en sus dos encuentros. El lateral izquierdo charrúa es incansable y con su tenacidad provocó el segundo tanto del Getafe. Se empeñó en acosar a Pepelu, al que consiguió robarle la cartera, para asistir a Enes Ünal, que con un gran movimiento se deshizo de Sergio Postigo y se sacó un latigazo imparable desde fuera del área.



De nuevo, la inocencia defensiva del Levante fue un lastre tremendo para los hombres de Alessio Lisci, que intentó reforzar su zaga con tres centrales. No tuvo éxito y sólo un jugador, Jorge de Frutos, intentó tirar del carro de su equipo. Suya fue la mejor ocasión del Levante. Al filo del descanso, remató al palo un servicio del macedonio Enis Bardhi desde la banda izquierda.

Tras el descanso, apareció sobre el césped el charrúa Martín Cáceres, Lisci sacó del campo a Óscar Duarte para intentar acabar con la sangría defensiva e hizo debutar al uruguayo Martín Cáceres. No tuvo éxito. El Getafe siguió a lo suyo, como un vendaval, y pronto comenzó a acumular ocasiones.



Primero, Aleñá pudo aumentar la renta del Getafe con un cabezazo que salvó con facilidad Aitor Fernández. Y, después, Olivera, tras una cabalgada espectacular por la banda izquierda, estrelló contra el palo un zurdazo que parecía inapelable.



Entonces, Olivera, uno de los agitadores del duelo, salió del campo a falta de media hora para el final con un tobillo dolorido. Ahí se acabó el ciclón azulón y Quique, que ya sacó al terreno de juego a Borja Mayoral, dio minutos a hombres como Óscar Rodríguez, Jakub Jankto y Juan Iglesias.



Entre todos, aumentaron las revoluciones del Getafe, que aumentó su renta al final, con un tanto de Carles Aleñá al contragolpe que terminó de hundir a un equipo que ya empieza a preparar un funeral que parece inevitable. El Levante, nada entre el fango y el conjunto azulón asoma la cabeza hacia la zona tranquila de la tabla. A falta de disputarse el resto de la jornada, está a siete puntos de distancia del descenso.

-- Ficha técnica:



3.- Getafe: Soria (Conde, m. 85); Damián (Juan Iglesias, m. 85), Djené, Mitrovic, Cuenca, Olivera (Óscar Rodríguez, m. 60); Aleñá, Arambarri, Maksimovic; Enes Ünal (Jankto, m. 69) y Sandro (Borja Mayoral, m. 46).



0.- Levante: Aitor; Pubill (Son, m. 56), Duarte (Cáceres, m. 46), Vezo, Postigo, Clerc; De Frutos, Pepelu (Melero, m. 56), Radoja (Malsa, m. 81), Bardhi (Dani Gómez, m. 67); y Roger.



Goles: 1-0, m.1: Enes Ünal; 2-0, m.29: Enes Ünal; 3-0, m.95: Aleñá.



Árbitro: Alejandro Muñiz Ruiz (Comité Gallego). Mostró cartulina amarilla a Duarte (m. 17) y a Roger (m. 58) por parte del Levante y a Arambarri (m. 56) y Mitrovic (m. 66) por parte del Getafe.



Incidencias: partido correspondiente a la vigésima tercera jornada de LaLiga Santander disputado en el Coliseum Alfonso Pérez ante 8.475 espectadores.